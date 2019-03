¿Cuál es el apodo de Meghan Markle en el Palacio de Buckingham?

LONDRES, INGLATERRA.- Desde que arribó al Palacio de Buckingham, Meghan Markle ha estado en el ojo del huracán tras varios escándalos por su "mal carácter" y el supuesto maltrato a sus empleados.



Su mala relación con Kate Middleton, romper el protocolo cuando quiere, gastar mucho dinero, explotar a sus empleados, no llevarse bien con su suegra y generar discusiones entre Harry y el príncipe William, son tan solo algunas críticas que le han otorgado un apodo dentro del palacio a la duquesa de Sussex.



La revista especializada en la realeza Tatler, mencionó que la exactriz de 37 años es apodada entre sus empleados como Me-Gain que en español se traduce a "Yo gano".



De acuerdo con Tatler, el sobrenombre estaría relacionado a la actitud ambiciosa que ha mostrado desde que llegó al palacio en 2018.



Por otra parte, medios británicos señalan que ya son cuatro de sus asistentes más cercanos que han renunciado a su trabajo por las exigencias de la exactriz.



"Creo que Meghan debe darse cuenta de que no puede vivir en la familia real como una estrella de Hollywood de primera categoría", expresó Anna Pasternak, autora de temas de la realeza.