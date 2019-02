Dua Lipa y George Ezra entre los favoritos para los premios de la música británica

LONDRES, INGLATERRA.-La joven revelación Dua Lipa, el grupo The 1975 y el cantante George Ezra son algunos de los principales artistas en liza el miércoles para los Brit Awards, los premios de la música pop británica, que contarán con la actuación de la cantante estadounidense Pink.



La 39ª ceremonia de los Brit Awards, organizada en el O2 Arena de Londres, se abrirá con la aparición del actor australiano Hugh Jackman y verá desfilar sobre el escenario a estrellas británicas e internacionales.



El premio de mejor álbum del año, la recompensa más codiciada, se disputará entre cinco candidatos: el grupo de rock The 1975, las cantantes Florence And The Machine, Anne-Marie y Jorja Smith y el cantautor George Ezra.



Figura ascendente de la escena británica, Anne-Marie está nominada en tres categorías, entre ellas la de mejor vídeo por su clip "2002", la cuarta de sus canciones que alcanza el Top 10 de mejores ventas de singles en Reino Unido.



Esta artista se dio a conocer con la canción "Rockabye", del trío de música electrónica Clean Bandit, que opta por su parte a dos galardones.



También Dua Lipa, que ya fue coronada "revelación británica" y "mejor artista femenina" en la edición de 2018, también podría salir con algún premio bajo el brazo, ya que está nominada en cuatro categorías.



En la categoría de mejor artista masculino, George Ezra, también esperado en el escenario, competirá con el artista pop Craig David, el veterano de la música tecno Aphex Twin y el cantante de soul Sam Smith.



La industria musical británica representó un mercado de 4.500 millones de libras (5.100 millones de euros) en el Reino Unido en 2015, según un informe del organismo público UK Music. Los artistas británicos representan una octava parte de las ventas de álbumes en todo el mundo, según las cifras de BPI, que representa a la industria musical británica.