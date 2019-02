Natti Natasha busca iluminar con mensaje de empoderamiento 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Natti Natasha está convencida de que las mujeres lo pueden todo, y espera iluminar a sus seguidoras para que piensen del mismo modo a través de su nuevo álbum: “ilumiNATTI”.



La estrella dominicana de la música urbana lanza el viernes su anticipado álbum de estudio, una producción con 17 temas sobre amor, sexo y desamor cuyo común denominador es el empoderamiento femenino.



“Las mujeres pasamos por distintas situaciones, cambios de humor, pero al final del día aprendemos de estas situaciones y crecemos. Ese es el poder que tiene la mujer. Este es mi deseo con este álbum”, dijo Natti Natasha en una entrevista reciente con The Associated Press. “Yo también he pasado por esto... pero al final del día llega la luz, crecemos y podemos ser fuertes”.



“ilumiNATTI” incluye los exitosos sencillos “Pa’ mala yo”, “Me gusta” y “Quién sabe”, así como colaboraciones con la puertorriqueña Kany García y la brasileña Annita. Diez de los cortes tendrán sus respectivos videos musicales.



“Las colaboraciones son súper especiales para mí porque yo me voy mucho por las vibras, me gusta sentirme bien cómoda cuando voy a colaborar con alguien”, dijo la cantautora.



De Annita, con quien grabó “una canción sexy y divertida para las mujeres” titulada “Te lo dije”, contó que “es muy divertida... desde que la conocí sentí que íbamos a fluir”. De García, con quien grabó la canción “Soy mía”, dijo que es “una artista completa bien sentimental” y que ha sido “muy fanática de ella desde siempre”.



Para su tema, uno de empoderamiento femenino puro, dominicana y boricua se encontraron a mitad de camino: “No fui a la balada, no fui a su género ni ella al mío”, dijo Natti Natasha. “Nos mantuvimos en el medio e hicimos una bachata”.



El disco, que califica como “conceptual” por el tema la mujer, muestra su versatilidad al ir más allá del reggaetón para incluir no solo bachata sino trap, dancehall, roots reggae y balada.



“La música es universal y Dios me dio la oportunidad de en este primer álbum demostrar que las mujeres podemos hacer de todo y me lo gocé”, dijo la popular intérprete, cuyos videos en YouTube suman cientos de millones de vistas (solo su más reciente, “Pa’ mala yo”, ha sido reproducido más de 42 millones de veces desde su lanzamiento el 10 de enero).



Pero hay una canción en particular de “ilumiNATTI” que considera muy especial, “La mejor versión de mí”, que dice que “hace la suma y completa el rompecabezas”.



“Es tan especial que cada vez que la escucho me provoca llorar”, manifestó. “No es de amor. Es ‘mira todo lo que yo pasé, mira todo lo que ocurrió en mi vida, mira como equis situación me pudo oprimir pero mira como estoy floreciendo, como puedo disfrutar de todo lo que me rodea porque decidí seguir adelante. Es una de las más especiales del disco”.



Natti Natasha debutó en 2012 con el álbum “All About Me” bajo Orfanato Music Group de Don Omar y ese mismo año colaboró en el éxito del astro del reggaetón “Dutty Love”. Desde entonces grabó temas como “Crazy In Love” con Farruko, “Perdido en tus ojos” también con Don Omar y “Otra cosa” con Daddy Yankee. Este año encabeza las nominaciones al Premio Lo Nuestro con 15 menciones que incluyen sencillo del año por “Quién sabe”.



“ilumiNATTI”, lanzado bajo el sello Pina Records Label, estará disponible a partir del viernes en todas las plataformas digitales.