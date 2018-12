Adamari López regresará en enero al programa Un Nuevo Día

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de permanecer por más de dos meses fuera del programa Un Nuevo Día, Adamari López anunció que regresará el próximo 7 de enero a las pantallas de Telemundo.



López, que permaneció con incapacidad tras sufrir de influenza, dijo en un vídeo que ya estaba mejor de salud y que ya está lista para regresar a la televisión.



“La espera realmente terminó porque ya tengo fecha para regresar. El día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con la familia de "Un Nuevo Día".



Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien, y todavía me faltan unos díitas más para estar completamente sana, pero estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con cada uno de ustedes, así que los espero el día 7 de enero con muchísimas sorpresas para todos ustedes, con muchísimo cariño.



Gracias por sus oraciones, por estar pendiente de mi salud… ¡Los quiero mucho!”.

En las imágenes se puede observar que la exactriz ha bajado considerablemente de peso durante estos meses.