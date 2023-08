Una América Latina sacudida por una derecha y una izquierda populista y corrupta

R/ Las derechas han sido estatistas, muy corruptas y se han desprestigiado fuertemente frente al electorado y eso ha favorecido que lleguen al poder personas de izquierda. Además, Latinoamérica tienen una historia cultural que favorece ideas colectivistas, estatistas de gobiernos intervencionistas; incluso cuando gobierna la derecha no hay un respeto por la libertad individual, se empiezan a subir los impuestos, no se profundiza la libertad económica. Los latinos tenemos un problema de mentalidad, confiamos demasiado en el poder político, en el gobierno para resolver los problemas. En los países más avanzados hay más fe en el individuo, que éste pueda salir adelante con su propio esfuerzo, teniendo garantizado el respeto de sus libertades, de la propiedad a través de un orden público, pero nosotros nos dejamos engañar fácil por los caudillos, por los redentores, los populistas que prometen que van a construir paraísos sobre la tierra.

¿Pero también la derecha hace lo mismo: ¿Juan Orlando Hernández en Honduras, Nayib Bukele en El Salvador?

R/ Claro, esas compuertas se abren cuando hay una inmadurez institucional y una inmadurez democrática muy profunda en nuestras naciones donde las reglas no se respetan. Si uno las irrespeta el otro quiere hacer lo mismo. Unos lo han logrado, otros no.

¿Por qué tanta admiración por Bukele, si también se le señala de atropellar la Constitución para reelegirse?

R/ El bukelismo es un caso complejo de análisis, no es tan simple como el caso de Maduro. En el caso de Maduro su administración es tan mala que no hay nada que la pueda rescatar, en Bukele hay cosas rescatables, pero también hay malas. Por ejemplo, Bukele tiene un 90% de apoyo popular, es el mandatario más admirado en casi todos los países de América Latina; maduro no tiene ni el 10% de aceptación y es el más detestado del continente. Bukele tiene mucha aceptación porque redujo la tasa de homicidios en más de un 90% y eso ha aumentado los niveles de libertad de los salvadores de manera dramática. ¿Cuál es el riesgo de todo eso? que Bukele derive en un tirano y que no tenga límites reales al poder.

Por otro lado, ¿Qué riesgos enfrentan la democracia con políticos que llegan al poder financiados por el narcotráfico y la corrupción?

R/ El financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico llevará a que los países tengan regímenes criminales, narcodictuduras como la de Venezuela, la de Nicaragua, donde las libertades están destrozadas y la gente no progresa. La izquierda está más asociado al narcotráfico, Castro, Morales, Chávez, Correa, Petro, Ortega; en la derecha también hay casos, pero son menores, Hernández en Honduras y al parecer Zelaya (Manuel) también, su nombre ya salió en un expediente en las cortes de Estados Unidos.

¿Cuál es su percepción sobre la democracia hondureña?

R/ Que está en una encrucijada muy complicada, con un gobierno que parece querer lo mismo que los gobiernos del siglo 21 en toda América Latina que busca la concentración de el poder en sus manos y eventualmente deshacerse de la democracia, perseguir a los opositores, tomar control de la Corte Suprema, del Ministerio Público para atacar a distintas figuras. En la democracia hondureña hay escándalos de corrupción que afectan a la derecha y hoy también a la izquierda. La democracia hondureña necesita caras nuevas que no estén manchadas.

¿Cómo considera el papel de Estados Unidos para mantener la democracia en América Latina?

R/ Ahora ya no juega ningún rol prácticamente; se olvidó completamente de América Latina. En los años de la guerra fría estuvo muy presente porque este era un terreno en disputa con la Unión Soviética, pero ahora está más enfocada en Rusia y China y algo de la India y eso se acabó. América Latina no le interesa a la política exterior estadounidense. A veces se involucra en temas del narco y se llevan a alguien, pero que estén velando por sostener la democracia latinoamericana para nada.

¿China Popular está aprovechando ese vacío que dejó Estados Unidos para jugar un papel más hegemónico en Latinoamérica?

R/ Creo que sí. China está invirtiendo sumas gigantes de dinero en estos países, financiando puertos, suministros eléctricos y con ello compra muchos apoyos. Se está involucrando en todo y no tienen ningún resquemor en sobornar al que tienen que sobornar y en pasarle mucho dinero a los que tiene que pasarles mucho dinero y en crear centros de difusión de sus ideas. Yo creo que en este minuto Estados Unidos está perdiendo la guerra fría 2.0 con China.

Si la China comunista está invirtiendo mucho en Latinoamérica, la izquierda tendrá mucho apoyo financiero y la democracia mucho más riesgo de desaparecer?

R/ Sin duda que el respaldo chino hace más sostenible las izquierdas con malas políticas económicas y públicas; además alinea a los dictadores de izquierda con su régimen comunista. Es probable que en las democracia corruptas compren a los gobernantes. Sin duda que la narco-corrupción y China son las mayores amenazas para el continente. Los políticos corruptos y de izquierda siempre verán el músculo financiero del narcotráfico y de China para sostenerse en el poder.