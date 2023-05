Abrahan Kafati Díaz, alcalde del municipio de Danlí, declaró a EL HERALDO Plus que las fuerzas vivas de esa zona han estado visitando a las autoridades de la SIT para que les terminen de construir la carretera entre Tegucigalpa y Morocelí, El Paraíso , ya que ese tramo quedó inconcluso.

Detalló que ya se hablaba de un costo de 40 lempiras de peaje para transitar por esa carretera, porque tienen como medio siglo de estar esperando ese proyecto y siempre los engañan.

Agregó que esa alternativa sería lo más conveniente para la zona oriental, porque el gobierno les dijo que no tenía dinero para terminarla, no obstante, lo lamentable es que no ejecutan los presupuestos.