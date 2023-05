Omar Rivera: Sería un retroceso volver a contratar a policías depurados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exmiembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, declaró que sería un retroceso volver a contratar a los policías depurados.

Consideró que la institución requiere sangre nueva para resolver los viejos problemas de criminalidad y delincuencia en Honduras. A continuación sus declaraciones para EL HERALDO Plus.

¿Es conveniente que policías que fueron depurados por la Comisión Depuradora sean reintegrados?

Yo respeto mucho la decisión que se ha tomado, pero no la comparto, me parece que es un retroceso, que es una involución. El compromiso de la presidenta Xiomara Castro, del ministro de seguridad, Ramón Sabillón, y del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, contrasta mucho con esta decisión de querer reincorporar a oficiales y agentes que en su momento fueron considerados no aptos para continuar en el servicio público.

Ya han transcurrido seis años, la Policía es una institución totalmente diferente a la que estos policías dejaron en el pasado. Creo que va haber un contraste no solamente generacional, sino en términos de la formación, es una Policía que tiene un nuevo marco legal, una nueva formación, mucha tecnología, aspectos que tienen que ver con sistemas mucho más modernos de inteligencia policial. No encuentro razonamiento lógico para recontratar a los policías depurados.