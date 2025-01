En relación con los beneficios que percibe la funcionaria, Álvarez aclaró que los altos cargos no cuentan con derechos laborales adicionales y únicamente reciben su salario mensual, tal como está establecido en el portal de transparencia.

EL HERALDO consultó a las autoridades de la Secretaría de la Presidencia sobre el caso, pero hasta el momento de la publicación no se había recibido ninguna respuesta.

Al consultarle sobre la posibilidad de que una incapacidad médica se extienda por cerca de un año, Álvarez respondió: “Eso dependerá de la situación de salud de una persona, eso está en el marco del Código del Trabajo, no se puede despedir a alguien porque está enfermo”.

Afirmó que todas las acciones de la Secretaría de Derechos Humanos son completamente públicas y que los pagos de las planillas de los empleados están disponibles en el portal de transparencia de la institución, destacando que no tienen nada que ocultar.

Se le preguntó también si Roque tiene asignado un vehículo, escolta o si recibe bonos de combustible. De manera molesta, la ministra defendió: “La Secretaría de Derechos Humanos no ha asignado ningún vehículo, no paga combustible, no paga viáticos ni nada, esto es una farsa”.

Álvarez precisó que ella seguirá en las funciones como ministra por ley hasta que la presidenta de la República, Xiomara Castro, así lo decida.