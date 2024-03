Pero es falso. No hay evidencia en las redes sociales de la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández ni en medios de comunicación sobre la supuesta actividad para recaudar fondos para sus actos proselitistas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en TikTok un afiche que afirma que supuestamente se venderá sopa de mondongo para financiar la campaña política de la ex primera dama Ana García , quien se lanzó al ruedo el 13 de marzo de 2024.

Una búsqueda en Google con las palabras claves “Actividades + financiamiento + campaña política + Ana García” no arrojó resultados que sustenten lo que circula en TikTok.

Tampoco se encontró en las redes sociales de García alguna publicación que explique sobre la supuesta venta de sopa de mondongo para recaudar fondos para la campaña política de la ex primera dama.

Una fuente cercana de la ex primera dama en diálogo con EL HERALDO Plus Factual confirmó que “dentro de las actividades de la campaña” no está “la venta de sopa de mondongo”.

El equipo de fact- checking de EL HERALDO intentó comunicarse con la precandidata presidencial por el Partido Nacional, Ana García, pero no obtuvo respuesta.

En definitiva, el afiche que circula en TikTok sobre la supuesta venta de sopa de mondongo para financiar la campaña política de la ex primera dama Ana García es falso.