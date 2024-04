Sin embargo, es falso. Autoridades fronterizas confirmaron que no se lanzaron 8,000 cocodrilos al Río Bravo, en Texas, para evitar que personas (en situación irregular) lleguen a ese país.

Según esparce el video, los 8,000 cocodrilos fueron lanzados al Río Bravo porque una orden del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos bloqueó de manera indefinida, la polémica ley antiinmigración impulsada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

La ley conocida como SB4 (Senate Bill 4), que debía entrar en vigor el 5 de marzo, permitiría al estado de Texas detener y expulsar a personas que se sospecharan de haber ingresado a Estados Unidos de manera irregular.

Un juez bloqueó la norma hasta “nueva orden”, mientras el Tribunal Supremo estudia los argumentos de ambas partes. Tres meses atrás, el 18 de diciembre de 2023, el gobernador de Texas autorizó una ley que permitiría a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sospechosas de haber entrado en el territorio de manera irregular.

No obstante, pese a que usuarios en redes sociales dan por hecho que los 8,000 cocodrilos fueron lanzados en el Río Bravo por el gobierno del estado de Texas, no es cierto y no es correcta su vinculación.