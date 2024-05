TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ex designado presidencial, Salvador Nasralla , afirmó que en Venezuela el salario mensual es de 88 lempiras, como una forma de criticar al gobierno de Xiomara Castro , aliada ideológica de Nicolás Maduro.

Aunque Nasralla no mencionó la fuente de su afirmación, esa cifra es real.

Sin embargo, Maduro no incrementó el salario mínimo base que reciben los venezolanos, que es de 130 bolívares, equivalente a 3.5 dólares, es decir, al menos 88 lempiras, como aseveró Nasralla.

El salario mínimo indexado se fundamenta en un aumento del “Bono de Guerra Económica”, el cual está entre los 60 y 90 dólares, mientras que el salario mínimo básico y el bono de alimentación permanecen sin cambios.

El “Bono de Guerra Económica” se otorga exclusivamente a los ciudadanos registrados en la plataforma Patria, administrada por el gobierno, y no es para todos los trabajadores.

De acuerdo a la página oficial del sistema Patria, unos 14.2 millones de personas reciben atención directa a través de esta plataforma.

Por otro lado, el bono de alimentación, también conocido como “Cestaticket”, no forma parte del ingreso de todos los beneficiarios de salario mínimo básico, por ejemplo, los pensionados.

En marzo de 2022, cuando se registró el último incremento al salario mínimo en Venezuela, fue a 130 bolívares, más o menos unos 30 dólares. Pero la significativa devaluación del bolívar, ha propiciado que los 130 bolívares que ganan mensualmente los venezolanos, ahora sean 3.5 dólares, uno 88 lempiras.

Pese a que el salario indexado sí aumentó en Venezuela, no altera la afirmación de Nasralla porque este sueldo no es recibido por todos los trabajadores venezolanos, y el salario mínimo base no registró ningún incremento, por lo que se mantiene en 88 lempiras.