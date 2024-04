Contactado por EL HERALDO Plus Factual, Colindres respondió que su aseveración se enfoca en que considera abuso de autoridad no permitir el uso de la palabra para presentar una moción de orden en el Congreso.

La afirmación es engañosa. Si bien, la Ley Orgánica del Poder Legislativo explica que los diputados pueden presentar mociones de orden, su utilización no es obligatoria y solo sirve para respaldar la iniciativa inicialmente propuesta.

El artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece la facultad que tienen los diputados del pleno para presentar mociones de orden, las cuales pueden utilizarse para “tratar una cuestión de preferencia, enviar o volver un asunto a comisión y aplazar la consideración de un asunto pendiente por un tiempo determinado”.

El artículo 67 también indica que estas mociones de orden tienen prioridad sobre cualquier otro asunto, inclusive, sobre aquellos que estén en debate, como afirmó Colindres.

No obstante, este precepto de ley no establece la obligación de presentar una moción de orden para que el Congreso pueda tramitar la renuncia de Nasralla.

En ese marco, expertos en derecho constitucional dicen que no es necesario presentar una moción de orden para tratar la renuncia de Nasralla, ya que este es un trámite que el presidente del Congreso puede incluir en el orden del día de las sesiones sin necesidad de una iniciativa específica.

“La Constitución de la República ya señala que todos los cargos de elección popular son renunciables, no hay causas para renunciar, no hay penalidades, no hay inhabilitación”, dijo al equipo de verificación de EL HERALDO el abogado Juan Carlos Barrientos.

“Simplemente el Congreso recibe eso (la renuncia) en la secretaría, lo agendan e inmediatamente, lo ponen en la orden día de la siguiente sesión”, agregó.

Los analistas además consideran que la situación actual de Salvador Nasralla ha llevado a que algunos interesados en la “urgencia” para que el Congreso tramite la renuncia a presentar una moción de orden, basada en el artículo 67 de la Ley Orgánica, aunque no sea estrictamente necesaria.

“No es necesaria una moción de orden puesto que este es un asunto de mero trámite que el presidente del Congreso bien puede agendar en el orden del día de las sesiones del Congreso”, estimó Octavio Pineda, catedrático de la Universidad Autónoma de Honduras.

Finalmente, explicaron que esta moción puede servir como un respaldo en caso de que la iniciativa de renuncia no sea tramitada o agendada con la celeridad deseada.

“Lo normal sería que en la agenda del día de hoy el presidente del Congreso agende ese tema para que se vote después de algunas consideraciones y si hay mayoría simple se acepta la renuncia presentada”, puntualizó.