Sin embargo, es falso. Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Secretaría de Seguridad de Honduras confirmaron a EL HERALDO Plus Factual que no han recibido solicitudes de extradición para Johel Zelaya ni para los 32 miembros de los partidos Nacional, Libre y Liberal.

Una búsqueda en Google con las palabras claves “Extradición + Johel Zelaya + Partido Nacional + Partido Liberal + Partido Libre + Estados Unidos”, no arrojó ningún resultado que validara lo que circula en TikTok.

En diálogo con EL HERALDO Plus Factual, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo el 2 de diciembre de 2023 que “no hemos recibido solicitudes de extradición” para el fiscal general interino, Johel Zelaya, ni para los 32 miembros de los tres partidos más grandes de Honduras, lo que no permite descartar que en otro momento puedan ser pedidos por Estados Unidos.

Además, contactado por EL HERALDO Plus Factual, Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que la publicación viral es falsa y que no tienen conocimiento de órdenes de extradición a miembros de los principales tres partidos políticos de Honduras ni del fiscal general interino del Ministerio Público.

Uno de los voceros de la Secretaría de Seguridad, explicó que, mientras la Corte Suprema de Justicia no ordene ejecutar capturas, las fuerzas policiales no pueden realizar ninguna acción, es decir, que no han capturado, hasta la publicación de esta pieza, a alguien con fines de extradición.

“Nosotros trabajamos, en cuanto a las órdenes de captura en conjunto con la Corte: mientras ellos no nos digan nada, no podremos hacer nada”, argumentó.

En todo caso, comentó que “no podríamos capturar a 33 personas en tres semanas”.

“¿Y por qué serán extraditados el 24 de diciembre?”, preguntó sobre la fecha de extradición que plantea la desinformación.