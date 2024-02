TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado suplente del partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Rodríguez, afirmó el 13 de febrero que todos los diputados del Congreso Nacional recibieron 6.5 millones de lempiras para ejecutarlos en proyectos sociales.

“A mí me dieron seis millones y medio (...) esos fondos los traspasó Gobernación y Justicia a la oenegé. Yo soy gestor, yo no toco ni un cinco. Eso es para todos, ahora, si ellos no lo van a retirar, es problema de ellos. El dinero ahí está, yo voy a responder por Manuel Rodríguez”, aseveró el parlamentario (sus palabras se pueden escuchar en el siguiente video).