¿Por qué aumentan las narrativas de las falsas muertes de famosos?

Uno de los factores más importantes en la propagación de las falsas muertes de famosos es el papel central que desempeñan las redes sociales en la diseminación de información y que, en la mayoría de los casos, se vuelven virales.

Plataformas como TikTok, Facebook, X e Instagram permiten que un rumor, por más absurdo que sea, llegue a miles o incluso millones de personas en cuestión de minutos.

Un tuit en el que se menciona la muerte de un famoso puede volverse viral rápidamente, y sin un filtro adecuado, muchas personas lo comparten sin verificar su autenticidad, apelando simplemente por las emociones.

Según un informe de Pew Research Center (2016), el 62% de los adultos en Estados Unidos acceden a las noticias a través de plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Estas redes permiten que las noticias, incluidas las falsa, se compartan rápidamente sin una verificación ni sencilla ni rigurosa.

En el caso de las muertes falsas, los titulares sensacionales tienden a generar una alta interacción, lo que facilita su viralización antes de que sean desmentidos.

La utilización de clickbait (cebo para clics) es otra razón clave detrás del auge de las falsas muertes de famosos.

El Knight Foundation (2019) en su estudio sobre la desinformación en internet subraya que los titulares sensacionalistas como “¡Falleció Lionel Messi!” se utilizan con frecuencia para atraer tráfico web.

Estos titulares, aunque falsos, son extremadamente efectivos para captar la atención del público, que tiende a compartirlos sin verificar su veracidad.

En muchos casos, la difusión de estos rumores está impulsada por el deseo de obtener visitas en sitios de noticias o plataformas de entretenimiento, lo que agrava el problema de la desinformación, al estar motivada por ganancias económicas.

Según un informe de Reuters Institute for the Study of Journalism (2020), más de la mitad de los usuarios de internet no verifican las fuentes de las noticias antes de compartirlas.

Este comportamiento incrementa la velocidad con la que se difunden los rumores, sin importar que estos sean falsos. En el caso de las muertes de famosos, una persona que ve un mensaje de condolencias en su muro de Facebook o un video de TikTok puede, sin querer, ser parte de la propagación del rumor al compartirlo sin comprobarlo.

Una muerte de un famoso genera una respuesta instantánea, ya que las personas sienten empatía o tristeza, por naturalidad de las emociones. Cuando estas noticias son falsas, no solo se juega con las emociones, sino que se aprovecha la curiosidad natural de los seres humanos.

Los titulares llamativos pueden ser utilizados para generar tráfico web, clics en videos o simplemente para atraer seguidores. Cabe destacar que la industria del clickbait ha hecho de este tipo de noticias falsas una estrategia común.

El caso del actor estadounidense Morgan Freeman en 2012 es un ejemplo clásico. En esa ocasión, el rumor se originó en un sitio web no oficial y rápidamente se propagó por redes como X y Facebook.

A pesar de que Freeman desmintió el rumor, el daño ya estaba hecho: millones de personas creyeron que la noticia era cierta, y la duda sobre la veracidad de su estado de salud siguió circulando por años, hasta la actualidad, donde EL HERALDO Verifica desmanteló los rumores de su fallecimiento en diciembre de 2024.