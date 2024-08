¿Por qué los partidos políticos deberían pagarse las elecciones primarias?

Navarro recordó que antes de 1985 los dueños de los partidos ponían los candidatos que querían. Le decían a su gente ¿Usted quiere ser diputado? Bueno tiene que dar 50 mil lempiras de aportación. Al día siguiente el supuesto interesado no llegaba porque no tenía la plata.

Entonces la ley puso que había que reconocer deuda política para que todo el mundo pudiera participar. Y se obligó a que los partidos que tienen más de un candidato que hagan elecciones primarias. Según ellos, para eliminar el dedo y que por ahí salgan por el que votó.

“Se justifica bajo aquel viejo principio que dice más la democracia es cara, pero es más caro el totalitarismo. Cuando usted hace una relación de un país con escasez de ingresos y gastarse casi 1500 millones para saber quién va a ser el candidato de los tres partidos cuando ya todo el mundo presume quién va a ser, resulta cuestionable”, deploró Navarro.

Para el analista y abogado Raúl Pineda Alvarado, una de las reformas políticas que hay que hacer en el sistema electoral hondureño, además de ciudadanizar las mesas, reducir el periodo de propaganda, es que las elecciones primarias sean costeadas por los mismos partidos.

Recomendó que los partidos elijan a sus representantes mediante asambleas o consultas populares, pero no cargarle semejante gasto al Estado. En las elecciones primarias no siempre ganan los que tiene más simpatía, sino los que tienen más recursos económicos, los que tienen más capacidad para formular fraude, analizó.

Para él, un país pobre debe tener unas elecciones modestas “ya que resulta ofensivo a los más elementales sentimientos de correcta administración gastar esas cantidades de dinero para que se enriquezcan cuatro o cinco personas y algún supuesto administrador de servicios informáticos”.

El problema es que cada elección se tiene que gastar millones de lempiras en la contratación de estos softwares que no son precisamente garantía de la voluntad popular. Honduras viene haciendo procesos electorales desde el siglo 19 y no ha mejorado.

Entre más sofisticado es un sistema de transmisión de datos más vulnerable es su manipulación para los técnicos. Ahora es posible que los hackers tomen las decisiones que deberían corresponder exclusivamente a la mayoría de los ciudadanos, consideró Pineda Alvarado

Es del criterio que “debemos quitarnos de la cabeza ese concepto de que tecnología es sinónimo de transparencia. La tecnología la manejan los hombres y los hombres que se dedican a la política en países como el nuestro no son precisamente un modelo de honestidad”.

Además, las elecciones por sí mismas no son sinónimo de democracia, son solo un mecanismo para cambiar autoridades pacíficamente. No sirven para nada. Las elecciones no le generan a ustedes ni más escuelas, ni más salud, ni más seguridad. Pero aquí hemos caído en la idolatría del evento electoral, lo cual no es bueno”, reflexionó.

En Honduras, apuntó, las elecciones internas y las elecciones primarias “solo han sido un modelo de manipulación y de corrupción. No puede dársele otra denominación cuando se tienen procesos electorales que entre lo interna y lo general cuestan más de 3 mil millones”.