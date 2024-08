Ni el 2% del presupuesto recibe la UNAH; cifra viene en picada desde 2017

Esto representa apenas el 1.8% del presupuesto total para el ejercicio fiscal de 2024, según análisis realizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la Constitución de 1982 quedó establecido que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) debía recibir anualmente “no menos del seis por ciento (6%) del Presupuesto de Ingresos netos de la República”, pero en la actualidad no recibe ni el 2%.

El pasado 12 de agosto de 2024, el rector pidió a los diputados del Congreso Nacional, a través de su cuenta X (antes Twitter), que “contemplen darle cumplimiento a la disposición constitucional de un presupuesto no menos al 6%”.

De cumplirse lo que dice el artículo 161 de la Constitución y entregar no menos del 6% asignado, la UNAH debió recibir en 2017 unos 13,721 millones de lempiras. Para 2018 se repitió el mismo patrón, al igual que en 2019.

Raudales afirmó que esta situación no solo se refleja en la UNAH, pues instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía y hasta las alcaldías (les deben entregar el 11% del presupuesto) tampoco les cumplen.

Para Julio Raudales, exvicerrector de la UNAH, el Congreso Nacional nunca ha entregado el 6% del presupuesto asignado a la UNAH porque en un “principio no se ha logrado claramente la discusión de qué implican ingresos del gobierno”.

A través de la oficina de relaciones públicas indicaron que el rector no atendería por ese tema, ya que estaba enfocado en la firma del contrato colectivo con los trabajadores.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus intentó dialogar con Fernández para ampliar sobre la solicitud que ha hecho insistentemente al Legislativo y, especialmente, para conocer qué proyectos están parados por falta de fondos, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Dijo que la UNAH “después de la (pandemia por el) covid ha quedado con un déficit importante que ha impedido que los estudiantes puedan entrar de forma adecuada, retornar de forma adecuada a sus cursos o matricularse”, por lo que apoyó la medida del rector Odir Fernández para inscribir de forma condicionada a quienes no pasaron la Prueba de Aptitud Académica.

“A mí me parece que el gran problema es cuando en la Constitución de la República se establece en suma que dadas los problemas fiscales que el país tiene son imposibles de cumplir. Y creo que la mejor forma de verlo es que el gobierno, en este caso, que es el que se encarga de diseñar y asignar el presupuesto, no le cumple a nadie, ni a las alcaldías, ni a la Corte, ni a la Fiscalía, ni al Tribunal Superior de Cuentas, que creo que son los entes que están consignados en la Constitución de la República”, dijo.

En 2021, EL HERALDO Plus denunció que la Junta de Dirección Universitaria (JDU) había informado a través de un acuerdo que no podía ejecutar su Plan Operativo Anual debido a que Finanzas no les había transferido 460.1 millones de lempiras correspondientes al año 2020 y 1,001 millones de 2021. Tras la publicación se conoció que los desembolsos se realizaron, pero sin cumplir el 6% del presupuesto asignado.

En el reportaje, este rotativo también dejó en evidencia cómo año con año el presupuesto para la máxima casa de estudios era menor, por lo que el rector de ese entonces, Francisco Herrera, afirmó que estaban básicamente pagando los salarios y los servicios públicos.

Afirmó que los compromisos contractuales de períodos anteriores, como licitaciones en proceso, construcciones en proceso, proyectos y hasta los derechos laborales, estaban en espera.

El pasado 10 de junio de 2024, cuando Fernández anunció que permitirían el ingreso de 4,612 estudiantes que no pasaron la primera PAA de 2024 serían admitidos, dijo ante los medios de comunicación que tenían varios proyectos de infraestructura paralizados, pero también algunos relacionados con impulsar carreras o maestrías en diferentes facultades.

“La Universidad no se puede sostener sin recursos, tenemos una gran problemática en UNAH Campus Cortés, en donde requerimos de personal para limpieza, infraestructura y otras actividades”, dijo Fernández a Presencia Universitaria.

Además, sacó a relucir lo mismo que denunció EL HERALDO Plus en 2021: no solo tienen problemas con la asignación del 6% de presupuesto, sino que Finanzas no realiza las transferencias de manera periódica.