Honduras vive un deterioro en materia de la libertad de expresión y prensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las amenazas a medios de comunicación, los ataques a periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, así como la criminalización de la protesta pacífica y la desinformación, son afrentas que sufre actualmente la libertad de expresión y libertad de prensa en este país centroamericano.

Estos ataques no son nada nuevos. No obstante, desde finales de la década de 1990 e inicio del presente siglo se intensificaron. Es una escalada que no ha parado desde el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), abarcando la administración de Roberto Micheletti (2009-2010) y los dos periodos de Juan Orlando Hernández (2014-2022). La presente gestión de Xiomara Castro no es la excepción.

En los últimos rankings, tanto el de Chapultepec y como el de Reporteros sin Fronteras, 2022 y 2023, Honduras aparece en la cola de las naciones del mundo más inseguras en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Su ubicación está a la par de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los medios de comunicación ya no existen y la persecución a los disidentes que aún quedan es despiadada y letal.

De acuerdo con la abogada Kenia Oliva, una de las más respetadas defensoras de la libertad de expresión, de los derechos humanos y del acceso a la información pública, no se puede ocultar que la libertad de expresión, piedra angular de la democracia, cada vez va en deterioro por algunas acciones provenientes del ámbito estatal, así como de individuos vinculados al hampa.

“La libertad de expresión es la piedra angular de un gobierno democrático, si no la hay, no hay democracia. Lo que estamos viendo ahora es que, desde la administración pública, están atentando contra esa democracia y el Estado de derecho por el cual hemos luchado”, sostuvo Oliva.

También criticó la acción del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que no solo condenó una manifestación pacífica realizada en Choluteca, contra la aprobación de la ley de justicia tributaria, sino que también ordenó una investigación exhaustiva a los responsables de promover la marcha.