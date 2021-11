Anciana de 84 años se quedó sin votar por portar vieja tarjeta de identidad

Doña Guadalupe, de 84 años, desconocía que no podía votar con la antigua identidad. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Doña Guadalupe se levantó desde la madrugada, se abrigó y utilizó la respectiva mascarilla para acudir a su centro de votación, en el municipio de Ojojona, y ser de las primeras en ejercer el sufragio. Sin embargo, no contaba -y hasta desconocía- que no podía votar con la antigua tarjeta de identidad.

EL HERALDO percibió la decepción de la anciana de 84 años, quien tenía esperanza en poder elegir las próximas autoridades del país, pero que por falta de información o descuido no pudo realizar su deber ciudadano de reclamar el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

"Me dijeron que era con la otra tarjeta. Se va a perder mi voto porque no me lo valieron", dijo con tristeza la mujer, mientras sostenía su documento con ambas manos.

Según expresó la afectada, desde las 6:00 de la mañana se hizo presente en el centro de votación para realizar la fila, pero al llegar que le informaron que no podía votar por portar la antigua identidad.

Doña Guadalupe, quien no tenía compañía alguna, agregó que no se enroló, pues "nadie le dijo nada".

Ampliación de identidad

El Congreso Nacional aprobó el pasado jueves la ampliación de la vigencia de la actual tarjeta de identidad hasta el 31 de diciembre del presente año, tal como lo habían solicitado algunos sectores. Sin embargo, dicha medida fue estipulada para trámites personales y no para ejercer el sufragio.

Esa fue la cuarta ocasión en la que el órgano unicameral extiende la vigencia de la identidad en lo que va del 2021, ante el cumplimiento parcial del Registro Nacional de las Personas en la distribución del DNI y ante la lentitud de los ciudadanos para reclamarlo.

