Paso a paso: Así será el proceso a seguir al momento de ejercer tu voto

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A solo horas para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de por inauguradas las elecciones generales este domingo 28 de noviembre en punto de las 7:00 de la mañana, en la que se elegirá al próximo gobierno de Honduras, te damos a conocer cómo será el proceso una vez que cada hondureño esté ante las urnas.

Primero que nada, antes de salir de casa, debe confirmar que lleva su Documento Nacional de Identificación (DNI) pues sin él no podrá ejercer el voto. Diario EL HERALDO le recomienda además llevar anotado el número de urna y de la línea donde le toca votar, así se ahorrará tiempo. No olvide llevar su mascarilla puesta ya que no se permitirá votantes que irrespeten las medidas de bioseguridad.

Además si su intención en el nivel de diputados es elegir candidatos de distintos partidos lo mejor es llevarlos ya seleccionados para no tener dificultades al momento de empezar a buscarlos entre el "mar" de rostros de la papeleta electoral.

Paso a paso de lo que tendrá que hacer al acudir a las urnas:

Una vez que las urnas hayan siendo habilitadas y comience el sufragio, los electores ingresarán portando mascarillas y guardando la distancia de un metro y medio.



Hay que llevar a mano su DNI, pues será el primer paso para que puedan buscarlo en los listados electorales. El presidente de la Junta Receptora de Votos (JRV) mostrará a los demás miembros el documento.

Una vez cumplido ese paso, el elector será invitado a colocar su dedo en el lector biométrico, como se muestra en el video más abajo. En este punto es importante recordar llevar las manos limpias, sin ningún tipo de crema o loción que impida la lectura de la huella.



En ese momento, el elector deberá aparecer habilitado para ejercer el sufragio siempre y cuando haya realizado el proceso de enrolamiento en tiempo y forma para aparecer en el censo electoral.



Una vez realizado ese paso se procede a buscarlo en el cuaderno de votación. En este punto cabe aclarar que si la foto del elector no aparece impresa, en dicho cuaderno de votación, eso no será impedimento para que pueda ejercer el voto. Ahí debe coincidir nombres, apellidos y número de identidad.

Ahora el elector podrá continuar con el sufragio, pero antes deberá entregar al secretario los dispositivos electrónicos que porte (cámaras, celulares, ipod, tablets), los cuales le serán devueltos al final de su voto.



A continuación le entregarán las papeletas electorales para los tres niveles: presidencial, diputados y alcalde. Estas deben llevar tres firmas y tres sellos en el reverso de cada papeleta, porque sino no serán votos válidos.



Al pasar al sitio apartado para marcar su voto debe recordar que lo puede hacer, en la papeleta presidencial o de alcalde, poniendo una marca de preferencia en forma de "equis" (X) o un "cheque" (✓) en el recuadro que aparece abajo del rostro del candidato o candidata. En el caso de la papeleta de diputados puede hacer una sola línea continua o marcas individuales.



Una vez cumplido con tu deber y derecho ciudadano debe doblar las papeletas y pasar a la JRV para que les pongan el sello de ratificado, y ahora podrá depositar cada papeleta en la urna correspondiente (que estarán claramente identificadas cada una con el color de la papeleta por nivel electivo).

El siguiente paso será volver a la JRV para que firme o aplique su huella dactilar en el recuadro del cuaderno electoral, ahí aparecerán sus datos (nombre, número de DNI y foto). Finalmente, el secretario pondrá el sello sobre la firma del elector.



El penúltimo paso -y no menos importante- es cuando el secretario de la JRV le tomará su meñique para aplicarle la tinta indeleble.



Finalmente, le retornarán su DNI y dispositivos electrónicos que le hayan retirado al ingreso y ahora solo quedará aguardar con paciencia y conservando la calma a que finalice el proceso de escrutinio y Honduras conozca a sus nuevas autoridades.