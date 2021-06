Nasry "Tito" Asfura: Se van a manejar fondos de la mejor manera

Redacción diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En su visita a Dulce Nombre de Culmí, Olancho, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, aseguró que de llegar a ostentar la primera magistratura del país manejará los fondos públicos de la mejor manera.

“Si Dios me da la oportunidad de administrar el país así se van a manejar de la mejor manera, haciendo que cada lempira dé los resultados debidos y que podamos salir adelante”.

Agregó que “desde que entré en la alcaldía —del Distrito Central— el 25 de enero de 2014 he demostrado el buen manejo de los fondos; no la debo, no la temo”.

El político exhortó a la juventud a ser mejores que las viejas generaciones, por lo que en su administración se le dará más oportunidad a los mozos para que promuevan cambios.

“Aquí no es porque andamos en política es que damos un abrazo o un beso (a las mujeres), lo hacemos porque lo sentimos del corazón, no es por un voto o una foto”, sostuvo al preguntársele sobre su aceptación entre los cachurecos. Enfatizó que cada aspirante del PN tiene que hacer su trabajo.

