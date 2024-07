¿Quiénes son los principales acreedores de la deuda externa de Honduras?

No obstante, cinco instituciones financieras destacan por el saldo de su asistencia crediticia.

Le siguen el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 43,238.4 millones de lempiras y el Banco Mundial (BM) con L23,723.6 millones.

El saldo de la deuda pública externa con los acreedores multilaterales es de 147,104.6 millones de lempiras.

El saldo de la deuda con los acreedores bilaterales es de 54,981.5 millones de lempiras, de los que L10,728.6 millones son con el Export-Import Bank of the Republic of China.

De los acreedores comerciales, el más importante es Bank New York Mellon con 32,062.7 millones de lempiras.