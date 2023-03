Mateo Yibrín sobre Ley de Justicia Tributaria: ‘El impacto a la economía nacional será devastador’

En el marco de la asamblea general ordinaria del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), Mateo Yibrín , quien preside la junta directiva de esta organización, salió ayer al paso y aseguró que “el impacto de esta reforma (tributaria) en la economía será devastador y no hay ninguna evidencia que indique que los beneficios superarán los daños”. “Detrás de esta pantomima populista lo único que hay es la aceptación del gobierno de que es incapaz de aplicar sus propias leyes. Es también la negación de su complicidad en acompañar los abusos de aquella minoría a la que me rehúso categóricamente a llamarles empresarios”, manifestó.

El dirigente empresarial no se había referido en propiedad a la normativa impulsada por la actual administración pública y con cuyos funcionarios socializaron el miércoles pasado. A través de sus redes sociales subrayó que la Ley de Justicia Tributaria implica un ataque directo tanto al empleo como a la inversión en el territorio hondureño.

Aunque el marco legal que consta de 41 artículos sigue en análisis, delegados de la institución que aglutina a 70 organizaciones que representan todos los sectores productivos del país advirtieron que el proyecto de decreto es peligroso debido a que ahuyentará el capital extranjero e implicará hasta una masacre para las empresas. La embajadora de los Estados Unidos de América en Honduras, Laura Dogu, exteriorizó su preocupación por el impacto que tendrá la Ley de Justicia Tributaria no solo en el crecimiento económico nacional, sino también en la generación de fuentes de trabajo.

“Es nuestra responsabilidad por Honduras, no por ninguna empresa en particular, por Honduras detener esta ley antes de que sea demasiado tarde”, enfatizó Yibrín.Agregó que “mientras nuestro gobierno debería tomar las lecciones de nuestros vecinos en abrir sus economías a la inversión, nosotros también tenemos que tomar la lección de otro vecino, Nicaragua, donde una dictadura totalitaria ha despedazado el tejido empresarial y social, amenazaron y cumplieron; no desperdiciemos esa lección”.

Ante las amenazas a las que ha sido objeto el sector privado, la máxima autoridad del Cohep reiteró que no se quedarán callados e instó a los demás empresarios y miembros del Cohep a que compartan la tragedia que representará la que catalogó como “injusticia tributaria”. “Al derogar los decretos que están en ese proyecto -refiriéndose a la Ley de Justicia Tributaria- los productores que producen comida en Honduras como huevos, pollo, cerdo, leche, carne, van a tener incrementos en sus costos de producción, por ende, va a haber alzas al costo de los alimentos al pueblo y todos absorberemos ese aumento”, sostuvo el también director de Grupo Cadelga.