Las invasiones e inseguridad jurídica restringen la inversión en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La incertidumbre en la economía de Honduras se ha profundizado por la situación mundial y por una serie de eventos internos.

Es el sector privado el más preocupado al no poder invertir sus capitales en actividades claves para la recuperación económica del país.

Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expone sus puntos de vista sobre temas de interés para todos los sectores.



La inversión extranjera directa no reporta movimiento en el país ¿Qué opina de esta situación?

El Banco Central de Honduras no ha reportado el ingreso de IED (Inversión Extranjera Directa), bien porque no han ingresado divisas por esta causa o porque el BCH no está manejando prácticas de publicación de información transparentes y oportunas.

En el primer caso, se puede decir que es debido -en parte- al contexto internacional, que de alguna manera se traduce en un aumento de la incertidumbre y los inversionistas repliegan sus capitales para protegerlos.

Por otro lado, las declaraciones de la actual administración pública han enviado un mal mensaje al mundo, declaraciones como la situación de calamidad fiscal, nacionalización de empresas generadoras de energía, decisiones de política del mercado laboral.

¿Cuáles son las restricciones para la inversión privada?

Uno de los principales problemas que tenemos son las invasiones a la propiedad privada. Muchas empresas se han visto afectadas considerablemente por grupos irregulares que se toman las fincas productivas, sustraen el fruto del trabajo realizado y ocupan dichas tierras, con la complacencia y parsimonia de las autoridades y operadores de justicia, quienes no hacen nada por prevalecer el imperio de la ley.



¿Cree que hay otros factores que están afectando el clima de negocios en el país?

La inseguridad jurídica y algunas reformas a las leyes con carácter político le están haciendo un enorme daño al país. Muchos inversionistas extranjeros al ver esta realidad no vienen a Honduras o frenan sus proyectos de inversión, principalmente en el norte, sur y occidente de Honduras, porque consideran que las reglas del juego cambian de acuerdo con la política.

A lo anterior hay que agregar la escasa libertad económica, vulnerabilidad de los derechos de propiedad privada y precariedad de servicios importantes como energía, banda ancha y telecomunicaciones, por ejemplo.

En su opinión, ¿qué medidas del gobierno puede destacar de apoyo a los sectores económicos?

Vemos con buenos ojos que hayan atendido nuestras sugerencias y que fue anunciado por Banhprovi (créditos) para financiar proyectos de vivienda a largo plazo y con tasas preferenciales del 4%, lo que impulsará la industria de la construcción, que es una de las que más genera trabajo.

Esperamos que los fondos sean suficientes para la demanda existente y que los trámites no sean muy engorrosos o burocráticos para que la gente demande estos recursos y la economía se dinamice.

La generación de empleos es uno de los grandes retos del gobierno y del sector privado.



Sí, aún tenemos un largo camino por recorrer para no solo recuperarnos a las condiciones previas a la pandemia, sino también para reducir más allá del promedio el nivel de estas variables que afectan directamente el bienestar de la población.

Las decisiones que el gobierno ha tomado sobre el mercado laboral, como derogar la Ley de Empleo por Hora, afecta negativamente la capacidad de aumentar el nivel de empleo en Honduras, es una medida que en el mediano plazo estimulará el desempleo si no es compensado con políticas contra cíclicas.