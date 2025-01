La Canasta Básica de Alimentos se incrementó a 12,344.55 lempiras

11

El presidente de la organización de protección al consumidor Artículo 19, Darwin Ponce, mencionó que el costo de la Canasta Básica de Alimentos “supera enormemente la capacidad del hondureño de adquirirla, supera el salario mínimo y cuando esto pasa significa que las personas con un trabajo en el que reciben el salario mínimo no podrían asumirlo para una familia de cinco miembros”.

“En el tema de canasta básica esta situación se resuelve apoyando decididamente la producción de alimentos en el país, pero la misma situación que se está dando a nivel interno presiona para las alzas en el tema productivo y la escasez de dólares presiona a los importadores de materias primas para mantener o no el precio de los productos que se desarrollan a partir de las mismas”, señaló.

De su lado, el titular de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), José Santos Cabrera, declaró que esta dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) regula la cesta de comestibles de 30 y no de 88 productos alimenticios.

“Desde 1988 la Canasta Básica Alimentaria no había tenido estabilidad, si fueron dos o tres productos que subieron no indica que se van a quedar allí y no quiere decir tampoco que no vamos a castigar a nadie”, indicó.

Guatemala y Honduras fueron los países de Centroamérica que de 2019 a 2023 reflejaron los mayores costos de la CBA por encima de los 400 dólares, según datos recopilados por la Secretaría de Trabajo divulgados en una publicación.