Wilmer Cruz arremete contra dos jugadores del Real España y aconseja a Reinaldo Rueda

Lo que pasa que no me buscan para dirigir, no sé porqué.

Les voy a recordar un poco como hace Héctor Vargas. Yo me lanzo al fútbol desde el 2014 para acá, en los últimos cinco años, he tenido varios éxitos, lo que pasa que tengo un problema, no me doy paja como otros técnicos. Tengo un descenso pero he logrado varias cosas. Tampoco tengo prensa, nadie dice qué pasa con Wilmer Cruz que no dirige. Yo gané una Copa Presidente con el Honduras y fui campeón de Copa con el Juticalpa. Yo veo que hay técnicos como Salomón Názar que no han disputado ni siquiera una final y los ponen como candidatos a dirigir a la Selección de Honduras, pero estamos técnicos como Humberto Rivera y yo que ya hemos disputado finales y no se nos toma en cuenta. Pero Nazar no ha llegado ni a una final y lo ponen como candidato. Yo no tengo esa prensa que me postule.

Pues no sé, pero Chelato Uclés y Edwin Pavón dirigieron siendo políticos, será que a mí ya me pusieron las cruces futbolísticamente hablando y ya no quieren que dirija.

Cuando Pavón, Guifarro y Macías y yo nos ponemos de frente a un jugador tenemos cómo, hemos ganado, hemos sido campeones y conocemos la institución, pero eso no le gusta al dirigente, ellos quieren tener a alguien que les está pasando chambres y quejas toda la vida, pero con Pavón, Macías y Guifarro eso no iba a pasar porque tienen su carácter, eso es precisamente lo que les hace falta al Real España. Yo soy realista y no falso.

Es que no soy polémico, soy frontal, verde es verde, rojo es rojo. Hace poco tuve una negociación con un equipo pero le debían tres meses a los jugadores y mi primera condición es que el jugador esté bien, después lo mío. De que me sirve que lo primero es lo mío si el jugador está abandonado, cómo voy a levantar el equipo. Para mí el dirigente debe estar para que ponga la plata, el jugador para jugar, el técnico para dirigir y la afición para apoyar. En una ocasión me llamó un dirigente del Real España y me pidió mis condiciones, les dije que por las condiciones económicas no se preocuparan, que podía dirigir al club hasta de regalado, pero que quería como asistente a Carlos Pavón, como preparador de porteros a Marcelo Macías, además a Edi Contreras y Emilson Soto. También a Luis Guifarro en la parte de director deportivo.

En este momento para volverme a renovar lo que me gustaría es dirigir a un equipo de Liga de Ascenso, como el Independiente de Siguatepeque que tiene un buen equipo y tienen una necesidad enorme de tener un equipo de primera división. Al otro equipo que me gustaría dirigir es al Platense, tengo una deuda moral con ellos porque fue el equipo que a mí me lanzó, entonces quiero darle algo a la institución. Si hay algo que a mí me dolió fue el descenso del Platense. Yo era Marathón, pero por agradecimiento me convertí en Real España. Me hayan tratado como me hayan tratado pero estuve 14 años en ese equipo.

Pero yo en el Olimpia lo dejé fuera de una final cuando peleamos la final contra Motagua, aveces es de hue..., de ganas y deseos de defender una institución. Es cuestión de tener buenos jugadores, que piensen en cobrar pero también en trabajar. Real España siempre ha jugado con dos delanteros y ha salido a buscar los partidos donde va, pero esa mística se ha perdido, eso yo lo he platicado algunas veces con el presidente Elías Burbara, con los demás directivos no tengo comunicación, no dan pie para que uno platique con ellos.

Sí porque se está perdiendo la grandeza. Eso me preocupa. Por eso Olimpia está sacando provecho de la mediocridad de los demás. Real España es Real España, se respeta en San Pedro Sula, pero me preocupa que hasta eso se está perdiendo.

¿Qué le dice a los que manifiestan que su fuerte como técnico solo es la motivación?

No conocen mi trabajo, ustedes me han visto dirigir. La motivación es que los jugadores tengan sus salarios y premios al día.

¿Le falta carácter al técnico hondureño o capacidad, nunca están en lista para dirigir a la Selección?

Habemos técnicos hondureños que somos buenos, pero también hay malos. Lo mismo sucede con los extranjeros, vienen buenos y malos. No se puede juzgar un entrenador si no se ha visto trabajar o dirigir. A mí no me pueden juzgar si puedo dirigir un equipo grande porque nunca los he dirigido, me pueden juzgar si tengo capacidad para dirigir a un club chico porque es lo que he tenido.

Aquí hay entrenadores extranjeros que han descendido y rápido agarran equipo, yo descendí con Juticalpa y me costó que me contratara otro equipo. Al dirigente le gusta que él vaya y el técnico le diga: mirá boludo. Por ejemplo, Pedro Troglio vino al país y ha demostrar su carácter y personalidad, ha demostrado de lo que está hecho, que en Argentina no le haya ido bien es otra cosa. Troglio se ha topado con un grupo de directivos que los único que les interesa es ser campeón y se ha ganado el respeto con un grupo de jugadores que no es fácil manejar.

¿Para usted cuáles es el top 4 de los mejores entrenadores hondureños?

Para mí el mejor técnico hondureño es Ramón Maradiaga, le siguen Nahúm Espinoza, Diego Vázquez y Humberto Rivera.