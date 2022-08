Técnico de Potros avisa: “No nos preocupa tanto el enfrentar a Olimpia”

JUTICALPA, HONDURAS.-A suelo olanchano llega ese líder León enfundado en su traje de máximo monarca de Honduras, pero al dueño de la estrategia pampera no le tiembla la voz para sacudir la grabadora: “Yo pienso que al Olimpia le podemos ganar en casa; le he dicho a los muchachos que tenemos que jugar de igual a igual”.

José Humberto Rivera, técnico del ascendido Olancho FC, no se asusta por tener enfrente al intratable Albo de Troglio, sino que pone su mira en lograr la primera victoria en Liga Nacional y espantar los fantasmas de una hipotética destitución.

Este domingo, a las 3:00 de la tarde, recibirá a los Blancos con la convicción clara de hacer retumbar el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

Profe, un gusto saludarlo. ¿Cómo mira a sus muchachos para este partido ante Olimpia?

El equipo se ve bien, ellos están comprometidos, saben que no hemos obtenido los resultados que esperábamos, pero esto es parte del fútbol. No ha sido nada fácil y estamos un poco cansados, pero los jugadores están con la mentalidad en este partido.

¿Qué Olancho se puede esperar el domingo?

Nosotros tenemos nuestro estilo de juego, nuestra mística. Seremos un equipo que va a proponer. Vamos a ver un equipo muy intenso y con muy buenas transiciones.

¿Qué genera más presión: el no haber ganado o que el rival sea Olimpia?

A pesar de que ellos están en primer lugar, no significa que es un mejor equipo que nosotros. Estamos mentalizados en que sí se puede ganar el domingo y a nosotros no nos preocupa tanto el enfrentar a Olimpia, sino el no haber ganado en los tres juegos anteriores.

¿Infringe temor esta escuadra de Troglio al verla hombre por hombre?

¿Por qué? Son jugadores normales. Que es un equipo importante, no cabe la menor duda, pero en cuanto a plantel son 11 contra 11 y en la cancha va a ganar el mejor. Todo el Olimpia en sí es peligroso. Nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación en ese aspecto, pero vamos a tener cuidado con cada uno de sus jugadores porque son futbolistas importantes.

¿Qué le ha faltado a su equipo para ganar?

El gol, porque nosotros hemos tenido en los tres partidos muy buen manejo de balón y de hecho hemos creado jugadas importantes. Contra Victoria tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras, lo mismo ante Vida y contra el Honduras EP, que incluso fallamos un penal.

¿En qué fecha espera ver al Olancho que quiere?

Nosotros queríamos verlo desde el inicio, un Olancho que fuera protagonista desde el principio, pero no ha sido nada fácil porque han llegado jugadores nuevos y algunos no han agarrado la idea que uno quiere. Ya contra Honduras de El Progreso, el equipo se vio con mejor actitud y esperamos que el domingo sea el inicio del Olancho que nosotros esperamos.

¿Es consciente de que se ha generado una gran expectativa con Potros por la inversión en fichajes?

Consciente sí, de eso estamos claros, de que la directiva ha hecho un esfuerzo muy grande para hacer un equipo fuerte, pero lastimosamente los resultados no se han dado. Haciendo un balance en rendimiento de juego, siento que el equipo está bien en ese aspecto. Para decir la verdad, el equipo se armó para que el departamento de Olancho tuviera un equipo protagonista en la Liga Nacional.

¿Ha sentido temor de ser separado por la falta del triunfo?

Hasta ahorita no nos han dicho absolutamente en cuanto a tener presión de decir que si no se gana este partido, me tengo que ir. Nosotros tenemos un respaldo al cien por ciento por parte de ellos, pero yo siento que si los resultados no se dan... la vida de un entrenador así es, hoy estamos en una institución y mañana en otra.

¿Ha pesado más de lo esperado esta transición de segunda a primera?

No es que ha pesado, nosotros estábamos conscientes de que son dos niveles completamente diferentes. Hemos visto los videos de los tres juegos y, si la zona ofensiva hubiera transformado en goles las ocasiones que tuvimos, no estuviéramos en esta posición. Pero no podemos culpar a nadie.

¿No teme que sus jugadores sientan un complejo de inferioridad ante Olimpia?

Nosotros tenemos jugadores de alto nivel. No siento que porque Olimpia es primero y sea el máximo ganador de copas, va a ser superior a nosotros. Le hemos hecho saber a nuestros jugadores que estamos de igual a igual, nosotros en nuestra casa tenemos que ser fuertes. Independientemente del rival que venga, tenemos que estar mentalizados en ganar.

¿Ganar su primer partido ante Olimpia tendría un mejor sabor de boca?

Nosotros lo que queremos es ganar, pero si se da en casa, con el aficionado de nuestro departamento y ante un rival como Olimpia, ni cosa mejor.

¿Habrá más afición de Olimpia o de Potros?

Eso es bastante complejo porque el equipo que mayor afición tiene en nuestro país es Olimpia, y el estadio a va estar a reventar. Habrá aficionados que apoyarán a Olimpia, porque cada quien tiene su corazón, y otros tantos que van a apoyar a Potros. Esperamos que la mayoría esté con nosotros.

¿Espera un Olimpia que vaya al frente?

Es que el Olimpia es un equipo que en cualquier cancha va a jugar de igual manera, un equipo que juega directo. Sentimos que hará rotaciones porque tiene partidos de la Concacaf.

¿Qué mensaje le manda al aficionado olanchano que llegará al estadio y que quiere celebrar el primer triunfo?

Le pedimos que nos apoye desde el principio hasta el final, como siempre lo ha hecho. Sabemos que el equipo está en deuda con cada uno de ellos, pero esperamos que el domingo se dé el primer paso en cuanto a un gane del Olancho y que el olanchano se sienta más orgulloso de lo que está con nuestro equipo. Este sábado entrenamos por la mañana para dar el primer paso a lo que es el triunfo del próximo domingo.