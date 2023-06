Shin Fujiyama, listo para sumarse a la gran maratón por la educación

Terminé mi reto Cobra hace dos meses y estoy corriendo aproximadamente seis kilómetros los días de semana y los fines de semana de 15 a 20 para no perder el ritmo. También voy al gimnasio.

Sé que las personas vienen por hacer ejercicio, por salud o por amistad, pero muchos también quieren apoyar la educación porque la gente que viene a pagar por su kit está contribuyendo con la construcción de escuelas. Aunque no ganemos medallas o trofeos debemos estar contentos porque los que sí ganarán serán los niños con su educación.

¿Ya tiene una experiencia luego de haber corrido en ediciones atrás? Claro, creo que ya he corrido seis veces la Maratón La Prensa, el año pasado la corrí en muletas porque tenía fracturada la rodilla, pero a mí no me gusta perder y terminé la ruta de los 5 kilómetros.