Selección de Honduras regresa al país tras polémica derrota en México

Uno de los primeros en hablar con la prensa fue el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón , quien no ocultó su malestar por lo vivido en el Estadio Azteca.

Por otra parte, el técnico de la Selección Nacional, Reinaldo Rueda, lamentó que no se haya podido mantener la ventaja 2-0 y agradeció el apoyo de la afición hondureña.

“Hubo varias acciones durante el partido, los cánticos (grito homofóbico), tuvieron que haber parado el partido según los protocolos, el comisario, etc. Estamos tristes porque no clasificamos directos, vamos al repechaje, pero estamos contentos con el desempeño de la Selección”, manifestó Salomón.

“Ha sido una noche amarga, con la frustración de no haber logrado el objetivo. Hay que darle las gracias a la afición por las muestras de cariño. Vamos por buen camino y conscientes que se puede dar más”, comenzó diciendo Rueda.

“Desde el punto futbolístico nos faltó tener más el balón, hubo jugadores que no estuvieron en el nivel ideal, jugar en la altura es muy difícil. Se conjugaron muchos factores para no conservar ese ahorro. Tuvimos dos o tres situaciones para haber asegurado el partido”, agregó.

El duelo se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024 en Frisco, Texas, siendo esta una gran posibilidad para que la H por segunda vez en la historia dispute el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

La Bicolor tiene cuatro meses para preparar el decisivo compromiso y desde la Fenafuth confirmaron que tienen previsto llevar a cabo un partido de preparación en enero ante una selección europea.

”Hasta el momento hay una posibilidad, pero no se ha concretado. Sería para el 14 de enero, no sé si cambie el rival, así que no especulemos. Uno de los representantes de una selección de Europa ha ofrecido la alternativa de que una selección venga, pero está sin confirmar”, adelantó Reinaldo Rueda.