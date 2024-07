Rubilio Castillo confirma que tiene una oferta del extranjero y podría salir de Motagua

“Gracias a Dios, me tocó con la Selección aportar, en esta pretemporada me está yendo muy bien y creo que mediante uno vaya encontrando el nivel creo que grupalmente nos va a ir mejor también. Cada quien tiene que preocuparse por alcanzar el nivel top para poder contribuir al equipo, en lo personal me siento muy feliz de poder estar en mi mejor nivel”, afirmó.

“La oferta está en manos de la directiva, yo solamente estoy concentrado en Motagua en estos momentos, estamos analizando esta situación en estos días, no sabría decirte nada porque ellos no me han comentado nada. Es real, esto no depende de mí, depende meramente de ellos, pase lo que pase estoy concentrado en lo que va a ser este torneo”, dijo.

El club que está interesado en Rubilio Castillo es del fútbol de Colombia. “Uno siempre busca salir, pero no olvidemos también que estoy en un equipo grande como lo es Motagua, estoy acá, pero como te digo, lo tiene presente la directiva y son los que van a tomar la determinación al final”, destacó.

“No te podría decir si me gustaría o no, pero es una buena opción y las opciones creo que hay que tomarlas en cuenta, pero como te digo, estoy en Motagua también, estoy en un equipo grande también, va a ser atractivo para cualquier jugador, no solo para mí, que haya otros clubes interesados”, añadió.

En las próximas horas se estaría definiendo si Rubilio Castillo sale o no del Motagua.

“Es muy gratificante que otros equipos me miren, vamos a esperar a ver qué pasa al final del día o al final de esta semana”, concluyó el delantero de Motagua.