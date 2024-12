Rodrigo Auzmendi revela lo que le frustra en Motagua y la broma a su hermano sobre Olimpia

1 Tegucigalpa, Honduras.- Las constantes críticas de la afición del azul profundo a Rodrigo Auzmendi se transformaron en elogios en cada partido, esto a base de trabajo y al ingrediente esencial del fútbol: los goles. Son siete tantos los del camisa 29 de Motagua en Liga Nacional de Honduras y dos en Copa Centroamericana. 2 El argentino siente que está haciendo un gran papel en las Águilas, pero no todo es de su agrado ya que la idea de jugar tan pocos minutos le pesa un poco, aún así, tiene claro que la competencia en el ataque es muy peleada, uno es su hermano y el otro Rubilio Castillo, máximo goleador histórico del equipo. 3 El menor de la dupla Auzmendi charló tendido con Diario EL HERALDO y reveló quien es el defensor que más se le ha complicado enfrentar y el portero que goza anotarle.

4 En ariete de 23 años también contó sobre la broma que le hace a su hermano Agustín porque él si ha batido la portería de Olimpia. “Siempre lo jodo un poquito, pero ya le va caer. Le digo que me mire un poquito y él me dice mira todos los goles que yo tengo”. 5 Rodrigo sigue dejando el tema de su renovación en el aire, habló de los equipos que lo han buscado y responde ¿encontró el amor en Honduras?

--- ENTREVISTA A RODRIGO AUZMENDI ---

6 Cuando se anunció que llegaba a Motagua despertaron muchas criticas porque se decía que venía por ser hermano de Agustín ¿qué pasaba por su cabeza en ese momento? 7 Creo que cuando llegas a un equipo grande siempre van a llegar críticas. La verdad que no le di mucha bola porque tenía claro que a mí nadie me había regalado nada, todo me lo había ganado yo por cuenta propia. Ese momento lo tomé con tranquilidad y no te voy a mentir que me dolió un poco, pero lo supe afrontar. 8 ¿Esas críticas le quitaban el sueño? 9 Sí, pero también sabía que tenia que estar más tranquilo. Porque físicamente estaba bien; sin embargo, lo que me traicionaba era las cosas de la cabeza. 10 Pasó de las críticas a ser alabado por la afición motagüense y esto a base de goles ¿cómo se siente con esto? 11 Es algo lindo tener el cariño de la afición cada vez que entras a la cancha o cuando haces un gol. Recuerdo hace unos días cuando gritaban mi nombre en el estadio y eso me emocionó mucho. El empuje de la afición me libera de presión y se siente como que estás jugando con tus amigos, no hay carga emocional y eso cambia mucho tu estado de ánimo.

12 ¿Ya con varios meses ¿qué le ha parecido el fútbol hondureño? 13 El tema de las canchas está mucho mejor porque están trabajando en eso, así se le va dar un nivel más alto, creo que van por buen camino. 14 ¿El defensa más complicado que ha enfrentado en Honduras? 15 Yo creo que Nelson Muñoz, cuando fuimos a jugar a Olancho tuvimos varios cruces, pero todo se queda en la cancha. Para mí es de los defensores más fuertes que hay aquí en la liga. 16 ¿Quién es el portero que más ha disfrutado golear? 17 Uno disfruta golear en los clásicos y al que más me ha gustado anotarle es a Edrick Menjívar. 18 No ha tenido muchos minutos, pero cuando te toca entrar has sabido responder ¿así está satisfecho? 19 No ha sido fácil ganarme la titularidad, pero como te dije antes a mí nadie me regaló nada, se que he puesto mucho sacrificio en cada partido. Estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo bien las cosas, a pesar de que solo juegue 5, 10 o 15 minutos. Siempre voy a dejar la vida en cada pelota. 20 ¿Por qué cree que no te has podido consolidar como titular? 21 Es que también es complicado porque puedo decir que por rendimiento me merezco ser titular, pero también hay que recordar que están dos delanteros enfrente de mí, como lo son Rubilio y Agustín. Ambos son muy importantes para el equipo, son muy conocidos; uno es goleador histórico y mi hermano viene haciendo muchos tantos en el año, es difícil sacarles el puesto a ellos. Siempre trato que no me baje el tema de que no soy titular y sé que para nadie es sencillo no ser titular o jugar poco y menos en los partidos más importantes. Solo me queda seguir trabajando. 22 ¿Está molesto con esto? 23 Sí, claro que me molesta porque sino sería un mediocre que me gusta jugar de cambio. No estoy contento con la cantidad de minutos jugados, con lo que sí estoy satisfecho es con el rendimiento que estoy mostrando.

24 Usted ya sabes lo que es anotarle a Olimpia, pero a su hermano le ha costado más ¿qué cree que le pasa? 25 Son situaciones de los partidos. Yo he tenido la suerte de anotarles y él le ha marcado a muchos equipos grandes en el ámbito nacional e internacional. Son cosas que suceden por un tema más de presión en eso juegos. Yo le digo que debe estar tranquilo porque él sabe las cosas que ha hecho y que en su momento va a golear a Olimpia. 26 ¿No le ha pasado la receta todavía? 27 Siempre lo jodo un poquito, pero ya le va caer. Le digo que me mire un poquito y él me dice mira todos los goles que yo tengo. En ese sentido es mejor ser contundente siempre, hacer goles todos los partidos. Me ha ayudado mucho que él este conmigo y yo estoy para ayudarlo siempre. 28 ¿Todavía duele no haber podido pasar del Herediano? 29 Hay dolor porque sabíamos que podíamos pasar y que podíamos pelear por la copa. Hemos cometidos mínimos detalles que al final nos han salido caros. Tenemos que tener la experiencia de saber cerrar los partidos, son temas psicológicos que no nos pueden seguir pasando. Creo que teníamos todo para llegar a la final porque los cruces que seguían eran ganables. Aparte de eso, lo importante es que pasamos el repechaje y que clasificamos a la Liga de Campeones de Concacaf y que nos vamos a poder enfrentar aun equipo importante de la región. 30 Les podría tocar un Inter Miami en el sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf ¿cómo visualiza esto? 31 Me motiva mucho poder jugar ante esos equipos, no digamos que tocara jugar contra el equipo de Messi. Sería lindo enfrentar a esas figuras que uno las ha visto por la televisión. Son de esas cosas lindas que tiene el fútbol y por las que uno trabaja. Pero igual cualquier equipo que toqué será muy competitivo.

- TORNEO APERTURA -

32 ¿Qué tal los ánimos de cara a una nueva semifinal? 33 Muy alegre porque haber entrado directo a semifinales no es poca cosa, además estaremos con una ventaja deportiva. Queremos dar un golpe de autoridad y sabemos que no va a ser fácil porque todos los equipos están muy bien. 34 Motagua es el acérrimo rival de Olimpia ante esto ¿son ustedes los llamados a frustrarle la ilusión del pentacampeonato? 35 Cualquier equipo que nos toque en la semifinal será una llave muy dura y si se dan las cosas nos podríamos encontrar a Olimpia en una nueva final, pero aún falta para eso, así que primero pensamos en la semifinal y luego vemos lo que viene.

36 ¿Hay un sentimiento de revancha en Motagua por eso de que se les negó de forma dramática la final el torneo pasado? 37 Nos quedó la espina de no poder lograrlos, nos quedaban pocos minutos y se nos escapó el boleto a la final, no nos puede volver a pasar porque estamos conscientes de lo que está adelante. Esperemos que todo nos salga mejor y que podamos coronarnos a final de año. 38 ¿Se ve anotando el gol del título en una final? 39 Me encantaría, uno siempre quiere anotar en todos los partidos y no digamos en una final, esperaremos y a ver que pasa. Lo deseo mucho porque anotar el gol del campeonato va quedar en la historia del equipo.

- SERÁ AGENTE LIBRE -

40 Y si pasará ¿sería el gol de despedida de Motagua? 41 No lo sé, vamos a ver que pasa. Lo único que sé es que los directivos están hablando con mi representante y la primera opción es Motagua. Yo quiero siempre quiero lo mejor para mí y para el club. Aún faltan un par de partidos para que finalicé la temporada. 42 ¿Pero usted sí quiere seguir? 43 Yo estoy muy feliz aquí, se me han dado las cosas en este semestre, tengo el cariño de la afición, todo juega a favor, pero también está la falta de minutos, el sentimiento de querer jugar más por el buen rendimiento que he tenido. También sé los jugadores que tengo al frente. Estamos haciendo una evaluación de todo y por ahí va venir la decisión de seguir o no. 44 Con lo que me dice su continuidad pasa por lo deportivo 45 Lo económico también juega, pero para mí pasa más por lo deportivo. Yo soy joven y no pienso tanto en el tema de dinero. Uno al ser joven sabe que puede jugar más y mostrarse más, eso es lo que priorizamos. 46 ¿Lo han llamado otros equipos? 47 Sí han llamados, pero yo estoy tranquilo en Motagua. Yo le dije a mi agente que no quería saber ahorita porque quiero terminar el campeonato y después sentarnos a platicar. No quiero desenfocarme, quiero ser campeón y luego analizar lo que puede venir.