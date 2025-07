Rodrigo Auzmendi habla de su doblete con Banfield y lo que dice sobre Pedro Troglio

Rosario, Argentina .- Rodrigo Auzmendi fue la gran figura de Banfield al anotar un espectacular doblete en la victoria de su equipo sobre el Newell's Old Boys por la jornada dos de la Superliga de Argentina.

Tras el final del compromiso, Rodrigo Auzmendi charló con los medios de prensa y destacó el gran trabajo de su equipo para lograr un triunfo importante en el Estadio Marcelo Bielsa, casa de Newell's Old Boys.

Asimismo, Auzmendi halagó el trabajo de Pedro Troglio, mencionó el nombre de Honduras y reveló lo que está trabajando para seguir con el mismo nivel que dejó en Liga Nacional de Honduras, donde se convirtió en el killer del torneo Clausura 2025.

¿Soñabas con un debut así? "Muy feliz, son tres puntos de oro en esta cancha muy complicada, este es un club muy grande, lo pudimos sacar adelante y estoy muy feliz con el grupo porque se lo merecía".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los golazos: "Siempre nos quedamos pateando en el entrenamiento, hoy se me dio. Y la del tiro libre, no sé, me dice Mauro que le pegó a él, pero lo vamos a ver después".

El valor de ganarle a Newell's Old Boys: "Son tres puntos de oro, sabemos que estamos abajo, debemos de seguir sumando, estos tres puntos nos vinieron de diez. El grupo está muy unido, muy fuerte, nos bancamos muchas cosas, se lo merecen más que nunca".

Se rinde ante Pedro Troglio: "Pedro Troglio me dio la confianza, se lo agradezco mucho, él me conoce desde hace tiempos en Honduras. Le agradezco mucho a él. Además, se lo dedico a mi familia, a mis amigos, mi novia, a todo el mundo".