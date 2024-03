Rigo Rivas palpita el choque contra Costa Rica: “Honduras tiene jugadores muy importantes, les llegó la hora”

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Precisamente en el momento adecuado, Rigoberto Rivas decidió prender las turbinas, su gran rendimiento en el Hatayspor de Turquía, coincide con un tiempo de necesidad y urgencia en la Selección de Honduras, se le debe ganar a Costa Rica y obtener el boleto a la Copa América, el “Bambino” lo sabe, sus maletas vienen llenas de ilusión.

“Me siento muy entusiasmado de ir a la Selección, me emociona tener la oportunidad de ir a buscar el boleto a la Copa América, de representar dignamente al país, me siento ansioso de integrarme al grupo e iniciar los trabajos”, indicó desde Estambul, el mediocampista hondureño a EL HERALDO.

Rivas Vindel llegará a la concentración precedido de un gran momento, un gol y una asistencia en el triunfo de su club por 3-0 ante Samsunspor, en la liga turca, ratifican lo que ha venido realizando esta temporada, en la cual se ha afianzado como un titular indiscutible en su equipo, la idea del joven de 25 años es trasladar esto a la cancha con la camiseta nacional.

“En la selección es importante llegar bien en lo individual, pese a ello, lo más importante es el grupo, debo ir y sumarme, en nuestro país hay muchos jugadores buenos, futbolistas que tienen hambre, que han esperado su oportunidad y ante las bajas, podrán demostrar el porqué se les ha convocado, aunque falten muchos compañeros, aquí no hay titulares, cualquiera puede jugar y deben hacerlo bien”, indicó el originario de Balfate, Colón.

Alberth Elis seguramente estará muy pendiente de lo que ocurra en el campamento nacional, Rivas Vindel es una de las personas más cercanas al delantero del Girondins de Burdeos, la situación actual de la panterita, se convertirá en un aliciente más para los miembros del combinado hondureño, según confirmó el delantero formado en las filas del Inter de Milán de Italia.

“Alberth tenía muchos deseos de estar en este partido, nos pedía que llegáramos bien a esta fecha, su ausencia, lejos de lastimarnos, nos beneficiará, se ha convertido en una motivación extra, tengo muchas ganas de clasificar para poder dedicárselo a él”, expresó Rivas.

¿Cómo ves el grupo que se ha conformado?

Honduras tiene jugadores muy importantes, les llegó la hora de brillar, los que van a estar lo harán bien, tenemos muy buen material, nos vamos a plantar bien y al que le toque jugar lo va hacer muy bien, no estoy pensando mucho en los que no están, deseo apoyar al compañero que ha sido llamado.

En los últimos meses ha estado alternando muchas posiciones, en ocasiones de extremo y la siguiente semana de lateral por izquierda, ambas funciones las ha cumplido con éxito ¿Dónde se ve jugando ante los ticos?

Yo me veo en la cancha, donde el profesor me ubique, el sabrá en que posición le puedo ayudar más, no me importa en realidad, la mentalidad es ayudar al equipo y donde me toque dar el 100%.

La ilusión de Rigoberto Rivas pasa por obtener la clasificación, sellar ese ansiado boleto a la Copa América, abrazar a sus compañeros, darle una alegría al pueblo hondureño, pero lo más importante sería, llamar a Alberth Elis y dedicársela.