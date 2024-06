Rueda revela que hay varios jugadores con molestias previo al arranque eliminatorio ante Cuba

Del mismo modo, el colombiano-hondureño reveló que hay jugadores con molestias y que no se sabe si estarán o no el próximo jueves en el partido que se jugará en el Estadio Chelato Uclés a las 6:30 p . m

¿Qué sabe Cuba? ¿Hay once confirmado?

En esta última práctica vamos a evaluarlos. Hay algunos jugadores con molestias leves y hay que ser cautos con ellos por lo que se viene. Los hemos manejado diferenciando que una cosas es el entreno y otro jugar. También tengo que confirmarle a la Concacaf los sietes jugadores que se quedaran en la tribuna.

Hablando de Cuba pues hemos visto que han sido una gran selección. Ya los vimos en la Copa de Naciones anterior, ellos tiene una estructura básica con jugadores que han crecido mucho juntos. Es una selección que hay que enfrentarla con mucha intensidad para resolver a favor nuestro.

¿Qué se espera mañana en la Bicolor?

Vamos a plantear lo que queremos. Seremos una selección con buen fútbol, propuesta buscando el partido, vamos a ver que nos deja hacer el rival y esperar que el resultado sea favorable para empezar este sueño mundialista.

¿Qué les dice ustedes a los jugadores porque todo mundos se espera una goleada? ¿Quiénes son los futbolistas que tienen molestias?

Esa parte mental la hemos trabajado con el grupo conscientes, sabiendo que es un rival muy difícil, ordenado y de buena aplicación táctica. El partido será intenso porque también son jugadores con buen físico, han estado en mundiales menores y en competencias internacionales con los clubes.

Lo de los jugadores lesionado los vamos a evaluar y ellos mismos nos tendrán que decir, para que no afecte al grupo y a partir de ahí que los médicos nos dicen si tomamos riesgos o no.

Luego de varios meses, ¿Ya se pasó la página de quedar fuera de la Copa América?

En eso estamos y la verdad no coincidieron los tiempos. Tuvimos 5 o 6 jugadores que no estuvieron por lesiones y amonestaciones. No es momento para sacar el paraguas, pero cualquier selección mundial le afecta que no tenga uno o dos jugadores importantes y si nos ilusionamos mucho, pensando que lo íbamos a lograr. Por ese lado ya nos limpiamos y ahora estamos dispuestos para luchar por el mundial.

¿Quiénes son los jugadores que están con molestias?

Creo que esto no es saludable para los jugadores, para la afición, ni para el rival para hablar de este tema interno. Lo manejamos solo con el cuerpo médico interno, a veces los jugadores siempre quieren estar a pesar de que arriesguen, pero se sabrá en este entrenamiento.