La reacción de Jonathan Rougier tras la eliminación de Olimpia ante el Atlas

“Intentamos no fijarnos en los demás, buscamos hacernos fuerte de lo nuestro, no está bien estar mirando el mal ajeno y sacar conclusiones de ello”.

Y añade: “la llave está abierta, ellos mostraron ser un equipo fuerte y nosotros en grupo somos sólidos”.

En lo que respecta a la altura y las consecuencias en contra del equipo azul. “La altura todavía no la hemos sentido. Seguro que eso nos va a afectar, no podemos esconder eso decir que no, hay más de mil metros de diferencia comparado a Tegucigalpa, esperamos disminuirla de la mejor manera y que eso no se note y que esta pequeña piedrita no nos afecte”.

Rougier se muestra con mucho conocimiento del Pachuca, pero cree que su equipo tiene la táctica establecida para poder controlar ese poderío.