Ramiro Rocca explica por qué criticó el estilo de juego del Palomo Rodríguez

“Pedimos el apoyo de la gente, el otro día me malinterpreté y no me supe expresar, más que ahora los necesitamos a todos. Hablé como un aficionado y con Julio tengo una relación muy buena. Estamos pasando un momento complicado y al ser un club grande saldremos de eso. Por ahí no nos damos cuenta en el club que estamos. El otro día fuimos a Miami y me asombró la cantidad de gente que llegó. Vamos a clasificar y cuando lo estemos haremos cosas importantes”, aseguró.