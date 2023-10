El Primi Maradiaga confiesa su llegada a la UPNFM, objetivos y su debut con Motagua

El tiempo por lo que me dijeron es que buscan generar un proyecto largo y Dios dirá si logramos sacar esta tarea adelante y así permanecer por mucho tiempo en la institución. Aquí hay un respaldo directriz y logístico que me agradó.

¿Qué sensaciones le genera regresar a primera división y su objetivo que se ha planteado?

Ya me ha tocado en otras oportunidades estar en estas instancias, ya me tocó con Platense, pero no puedo hacer comparaciones, pero la sensaciones es volver a lo que me agrada y me hace sentir bien y demostrar lo que he adquirido. Creo que tenemos plantel para salir adelante.

¿Por qué tomar un equipo que está último en la clasificación?

Soy de retos y no es por cuestión económica. Yo he visto tres partidos de ellos, quiero empaparme más y cuando me lo confirmaron más tarde; me dije que era una oportunidad para ratificar lo que hemos hecho en otro momento y así sacar adelante cualquier reto.

¿Le tomó por sorpresa este nombramiento?

La llamada del mediodía me tomó de sorpresa y desde que salí de Tocoa no había habido ninguna insinuación. Creo que estoy en un equipo fiable y se pueden conseguir muy buenas cosas, pero todo dependerá de lo que los jugadores asimilen.

¿Siente una espinita de volver a conquistar un lograr en el balompié hondureño?

Espinita no, no soy de ese tipo de personas, pero simplemente hay cosas que se dan. Mourinho anduvo en otros equipos de tabla media y no ha vuelto a ganar más que la Conference League, no me estoy comparando, solo hago una mención, pero solo son momentos, etapas en el plano profesional. Espero poder hacer un gran trabajo y sacarlo del lugar donde está.

¿De los partidos que observó qué le llamó la atención de Los Lobos?

Vi el de UPNFM ante Motagua en Danlí, ante Real Sociedad en Tocoa y ante Olimpia. Se tiene buen plantel y jugadores con mucha capacidad, el torneo anterior tuvieron buen rendimiento, pero son etapas que se viven y no son excusas, pero si Héctor estuviera en plenas condiciones, la situación de la UPNFM sería distinta.

¿Matemáticamente cómo mira las posibilidades?

Hay 21 puntos en disputa y hay que alcanzar el máximo de ellos, ya dependerá de la actitud de los jugadores y lo que transmitamos como idea de juego. Lo de Héctor conmigo variaría muy poco.