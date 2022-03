Presidente de Olimpia, Rafael Villeda, sobre gestión de Lavallén: “Las cosas irán mejorando”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin ínfulas, ni halagos, Rafael Villeda, presidente de Olimpia, mostró su postura sobre la gestión de Pablo Lavallén como director técnico de los Albos en la que destacó que todavía está en proceso de adaptación.



Lavallén desde su llegada al banquillo del Rey de Copas apantalló con una contundente goleada de 3-0 ante Vida, pero en los clásicos no ha saboreado una victoria: ante Motagua rescató un empate 1-1, mientras que Real España lo derrotó 3-1.



Después de siete jornadas con los Albos, Lavallén acumula cuatro victorias, dos derrotas y un empate que, de momento, le permiten estar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional con 19 puntos.



Ante esto, el presidente del elenco se limitó a halagar el trabajo de Lavallén, pues por los datos y el análisis en función de como funciona Olimpia futbolísticamente, no ha hecho cambios, o algo diferenciado.



”Es un proceso de adaptación tanto de él hacia conocer las capacidades del plantel y de los propios futbolistas hacia la forma de trabajo del profesor Lavallén”, opinó Villeda.



”Las cosas van por buen camino, ya que después de 10 jornadas vamos en primer lugar. Hemos tenido algunas derrotas, pero creo que las cosas irán mejorando y esperamos finalizar las vueltas líderes”, concluyó el presidente del club.



