Júnior Lacayo: “Estoy contento después de 10 años de no ser tomado en cuenta”

SIGUATEPEQUE, HONDURAS.-Después de anotar gol en el clásico ante el Motagua y recibir una convocatoria a la Selección Nacional, Júnior Lacayo vive un momento inolvidable en su carrera deportiva, misma que no había podido tener hace mucho tiempo.

Cerca de una década ha pasado para revivir el sueño de una concentración nacional y pese a no tener esperanzas mundialista, el pequeño jugador del Real España se ilusiona con volver a vestir los colores de la H

“Estoy contento después de 10 años de no ser tomado en cuenta, la verdad que lo estoy disfrutando, aprendiendo de cada uno de mis compañeros, el profe, es impresionante y cada día seguir aprendiendo”.

Lacayo ha tenido un gran recorrido por varios equipos del país y hasta en el extranjeros, pero las puertas no se le habían vuelto a abrir y era un gran desafío en su carrera deportiva.

“Ya todos me conocen y he andado por varios equipos fuera, gloria a Dios y he venido al Real España con la confianza del profe Héctor Vargas, me la ha dado sabe como juego y no duda de mi capacidad, ahora es importante venir a la Selección y demostrarlo”.

LEA: Bolillo Gómez: “Tenemos que mejorar el carácter y la personalidad”

Y agrega: “Los retos son bien bonitos, siempre había querido ser tomado en cuenta desde hace unos años atrás, pero no sé había podido, ahora gracias a Dios disfruto y aprendo muchas cosas”.

Tras un buen momento en el Real España, Lacayo, confiesa que en este torneo está pasando un buen nivel futbolístico. “Este era mi momento, estoy aprendiendo, disfrutando y primeramente Dios seguir haciendo bien las cosas en el Real España para poder ser tomado en cuenta”.

El delantero de la Máquina revela los aspectos y consejos que les da el técnico colombiano. “Siempre nos dice que hay que ir pensando en 2026, creo que eso es bueno, pero siempre es bueno trabajar en los equipos para ser tomados en cuenta, prepararse y llegar más maduros”.

A pesar que las convocatorias para las eliminatorias son en su mayoría de futbolistas legionarios, Júnior Lacayo asegura que: “Eso se respeta que están los de allá fuera (legionarios), es bueno tocar ese tema, pero es confidencial, siempre es bueno seguir trabajando, haciendo bien las cosas para que lo tomen en cuenta y poner las cosas difícil”.

El sueño de poder formar parte de estas últimas tres fechas FIFAS es un reto para el golpeador. “Es un gran reto independiente que no se juegue a nada pero será importante demostrarse como jugador y sacar buenas sensaciones para el técnico y la afición. Hay que cerrar muy bien con la Selección y todos estamos conscientes de hacerlo muy bien en estos tres partidos que quedan”.

ENTÉRESE: Carlos Argueta se ilusiona tras convocatoria: “Estoy trabajando para ser parte de los elegidos”