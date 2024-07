Pedro Troglio lanza duro dardo a Emilio Izaguirre y revela los tres jugadores que pidió fichar

“Lo primero que les dije fue que está prohibido relajarse, aburguesarse, conformarse, no hay nada más lindo en el fútbol que salir campeón y si podes conseguirlo todas las veces, hay que conseguirlo, pero reconozco que cada vez es más difícil, no es tan simple, nosotros hemos conseguido algo increíble”, detalla Troglio .

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- El tetracampeón está de vuelta. El técnico más ganador en la historia del fútbol hondureño y no solo de Liga Nacional, del Olimpia también. Hablamos del profe Pedro Troglio , quien ya se compenetra en lograr un par de títulos más bajo el mando del club.

“Lo que está haciendo Olimpia provoca que los otros equipos inviertan mucho, va a estar bravo y se siente el campeonato bravo; nosotros tenemos cinco años de trabajo y eso nos avala más o menos, sabemos en qué momento hay que jugar de una manera, cuándo jugar de otra, cuándo jugar con el corazón, en qué momento hay que luchar y eso ayuda un poco, no nos sobra nada”, dice el ocho veces campeón de Liga Nacional .

Tiene muy claros sus anhelos para esta nueva temporada y si hay una materia pendiente en su haber con el viejo león, es el tema de la Champions de Concacaf . “Nuestro primer objetivo es clasificar a la Champions, nuestro primer objetivo no es salir campeón de la Concacaf, porque para eso tenemos que clasificar primero, tenemos que estar entre los primeros cuatro, después tenemos que ir por el título de Concacaf y ya de ahí hablamos del Penta”, confió.

“A lo mejor no tomo la dimensión que debía tomar, no es solamente haberle ganado en el camino a los tres grandes del país, sino que jugando cada tres días los partidos, para mi este campeonato tiene una dimensión enorme”, decía el profe.

De los fichajes, adelanta que no habrá más contrataciones. “No, salvo que Benguché decida quedarse o volver, estamos en la búsqueda de un contención, pero no quiero traer jugadores por traer, debe ser un jugador libre y que gane poco, no es tan fácil encontrar un fenómeno y que gane poco”.

“El presidente me lo nombró, yo ya lo conocía, había pedido quedar libre porque quería salir al extranjero, le pregunté a tres técnicos que conozco y los tres me hablaron muy bien de él, di el ok, ahora que juegue bien o le vaya mal, hay que esperar que juegue”, detalló sobre el fichaje de Ignacio Colombini.

Ahora bien, hubo un jugador que interesó a Pedro Troglio y era Juan Ángel Delgado, quien vio frustrado su fichaje por el club merengue porque Motagua nunca lo dio de baja y al estar vigente el pacto de caballeros, Olimpia no podía ficharlo. Eso molestó al técnico de los albos.

“Me dijo que en el Motagua no lo iban a tener en cuenta, después se habló mucho y cuando se habla mucho ahí está la picardía de los clubes, le hacen un ofrecimiento, el jugador dice que no ¿y qué significa?, que Olimpia no lo puede traer y entonces se fue a Olancho. Esa fue la picardía de Emilio Izaguirre y del Motagua, cuando vieron que estaba en la órbita del Olimpia le ofrecieron nuevo contrato, si lo hubieran dejado libre lo hubiera podido traer”, menciona Troglio.

Y añade, “si lo hubieran dejado libre lo hubiéramos podido traer”, al momento que aduce que había pedido otros dos fichajes. “Pedí a Machuca Ramírez y Jefryn Macías, pero tienen contrato y ese es un problema, la gente cree que Olimpa tiene para gastar y gastar”, finalizó.