Troglio se rinde con Michaell Chirinos: “Lo de hoy ha sido de alto nivel”

Valoraciones de la victoria ante Real España

Feliz cuando ganas un partido de esta manera, ves lo que generalmente querés ver en la fortaleza del equipo en la situación que tocó vivir y jugar un clásico así es una satisfacción grande, ya pasó, ahora a pensar en lo que viene. Lo de hoy ha sido de alto nivel, no hablo de la estética, sino del trabajo de todos los jugadores. Es decir, 10 leones corriendo como locos todo el partido. Lo que me importa es lo que nadie lo ve.

¿Lo de este juego le dice que está para ser bicampeón invicto?

No, yo eso de invicto no porque faltan muchos partidos, sería muy soberbio creer que uno puede salir campeón invicto de vuelta faltando casi 10 fechas si se llegase a una final, yo eso no lo pienso. Las señales las tengo hace cinco años y la señal más importante fue en Estados Unidos en un amistoso, donde jugaron todos los muchachos que no venían jugando, jugaron con una seriedad impresionante.

Ahora vamos a jugar con Olancho y ya tenemos afuera a Arboleda, Nájar, Maylor Núñez, Edwin Rodríguez, “El Mango”. Por delante hay una semana muy dura, así que tranquilo. Seguramente vamos a estar en las finales, pero no sé si da para subirnos a locura y decir que vamos a ser bicampeones invictos, primero es ser campeón.

El nivel espectacular de Michaell Chirinos, ¿qué le dijo a Edwin por la expulsión?

Estoy tan contento que no tenía ganas de regañar a nadie. Pero sí, claramente, en la semana hablaremos porque eso no se hace, está bien expulsado más allá del encontronazo que tampoco hubo un golpe terrible, pero sí se ve que levanta la mano e intenta agredir. Así que eso se hablará en la semana, es una pena porque es un jugador que está pasando un momento fantástico, es una pena perderlo de cara a un partido importante.