Pedro Troglio y Diego Vázquez: El otro yo de los técnicos

7) El motagüense es amante de la sopa; el albo, de los frijoles

En su momento, Diego Vázquez contó que su “comida favorita es la sopa de caracol o sopa de mariscos”. En cuanto al menú catracho, Pedro reveló que siente debilidad por un alimento en particular: “Los frijoles me encantan, me llevo los paquetes cada vez que voy a casa para comer porque allá (Argentina) no hay”. Claro, a ambos les gusta el asado.