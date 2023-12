En vivo: Final Liga Nacional de Honduras Olimpia-Motagua

El argentino Agustín Auzmendi es uno de los jugadores claves del Motagua, el ex atacante del Olancho FC, lleva 16 goles, su fuerte son con la cabeza. acumula seis de esa forma.

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, ve bien a su equipo para esta final, cree que va en alza: “Venimos bien, hicimos una buena semifinal ante un buen equipo como Marathón, en los 180 minutos los superamos con autoridad a pesar de los errores arbitrales, sin eso lo hubiéramos ganado, no tranquilo, pero sí con más autoridad, Selvin Brown inclinó la cancha”

Mientras que para el argentino Pedro Troglio sabe que ante su vecino no pueden fallar y más con el invicto que llevan: “La gente no quiere perder ante Motagua. Tenemos que preparar para ganar, salir campeones invictos, salir campeones y de último, campeones. Pero con los pies sobre la tierra, soy muy respetuoso de los rivales, sobre todo de Motagua, porque para mí es el rival a vencer. A prepararnos, no perder la humildad y preparar el partido de la mejor manera posible”.