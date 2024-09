Definida la jornada 3 de La Liga Nacional de Ascenso con vibrantes encuentros incluidos

El sábado 7 de septiembre, San Rafael contra Meluca Campamento verán acción a las 2:30 pm, Arsenal SAO recibe en casa al Estrella Roja a partir de las 3:00 pm, Real Tegus lo hará ante AFFI Academia a las 3:00 y Pumas vs Choloma a las 4:00 pm.

Por la noche, Santa Rosa vs Atlético Sanjuaneño jugarán a las 6:30 pm, Honduras de el Progreso contra Oro Verde y San Juan vs Olimpia Occidental se enfrentan a las 7:00 pm. Atlético Independiente vs Piratas lo harán a las 7:30 pm

El domingo 8, Inter vs Policía Nacional se verán las caras a la 1:00 pm, mientras que Tela vs Atlético Junior, Platense vs Brasilia y Boca Juniors vs Social Sol, jugarán todos a las 3:00 de la tarde.