Se va de Real Madrid: “Me marcho con decepción, hablaré cuando llegue el momento”

La poca oportunidad para sus canteranos hace que estos se marchen a otros equipos, ya que no ven la oportunidad ni de hacer su debut en el fútbol profesional.

Este es el caso del juvenil de 17 años Paulo Iago, un mediapunta ofensivo que nunca tuvo minutos y ha decidido marcharse con su zurda notable y una habilidad exquisita a otro equipo.

Al confirmarse que el español firmó por el Sporting de Lisboa, dejó un duro mensaje asegurando que está muy decepcionado del Real Madrid.

“Llegué siendo un niño de seis años con la ilusión de llegar muy lejos en este club y me voy con 17 con cierta decepción por no haber cumplido aquí ese sueño. Fue duro tomar esta decisión, y me duele mucho irme por lo que me voy. Los motivos son los que son y me los guardo para mí. Hablaré claro cuando llegue el momento”, aseguró en su cuenta de Instagram.