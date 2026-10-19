Olimpia y Real España reciben duros castigos por parte de la Comisión de Disciplina

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional dejó varias sanciones económicas y disciplinarias tras revisar los informes arbitrales de la jornada nueve del torneo Apertura 2026-2027. Olimpia, Real España, Génesis y Choloma figuran entre los clubes castigados, mientras que el conjunto aurinegro recibió la multa económica más elevada de la resolución.

El Real España deberá pagar 10,000 lempiras por el encendido de bengalas por parte de su barra durante el encuentro frente a Estrella Roja, disputado en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso. Según el informe del comisario, los aficionados aurinegros encendieron estos artefactos en los minutos 71 y 72, situación que motivó la sanción de la Comisión de Disciplina.

Por su parte, el Olimpia recibió una multa de 6,000 lempiras debido a la amonestación de seis integrantes del equipo durante el partido contra Génesis, celebrado en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Además, el preparador físico olimpista, Daniel Curbelo, fue castigado con un partido de suspensión por abandonar el área técnica para desaprobar decisiones arbitrales.

El Génesis también tendrá que cancelar 6,000 lempiras por la amonestación de cinco de sus integrantes en ese mismo compromiso. La resolución establece un plazo de ocho días calendario para efectuar los pagos y advierte que el incumplimiento puede derivar en el procedimiento contemplado en el artículo 64 del Código Disciplinario, que incluye multa y pérdida de puntos.

Otra institución sancionada fue el Choloma, que deberá pagar 6,000 lempiras por la amonestación de seis integrantes durante su partido contra Motagua, disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés. En el encuentro entre Platense y Juticalpa, además, Kelvin Matute recibió dos partidos de suspensión por conducta violenta, luego de ver la tarjeta roja.

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Finalmente, la Comisión incluyó observaciones sobre la presencia de puestos de venta en dormitorios y pasillos, al considerar que representan un riesgo para la evacuación en caso de emergencia. Los partidos entre UPNFM y Marathón, así como Olancho FC e Independiente, no registraron incidencias sancionables. La resolución también recuerda que los clubes pueden interponer un recurso de apelación si no están de acuerdo con las determinaciones adoptadas.