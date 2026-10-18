Génesis PN vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

La Paz, Honduras.- La jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa este domingo con el duelo entre Génesis FC y Estrella Roja , dos clubes que llegan con la necesidad de sumar para mejorar su posición en la clasificación.

El compromiso se disputará a las 3:00 de la tarde en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde los Caninos intentarán aprovechar su localía para volver al camino del triunfo.

Génesis FC ocupa actualmente la séptima posición con 11 puntos, mientras que Estrella Roja se encuentra en el décimo lugar con nueve unidades. La diferencia entre ambos es corta, por lo que el resultado podría provocar movimientos importantes en la tabla.

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El conjunto de La Paz tiene una oportunidad para acercarse a los primeros puestos. Si consigue la victoria, llegará a 14 puntos y podría escalar hasta la quinta posición, superando a Olancho FC y Lobos UPNFM.

Sin embargo, los Caninos necesitan mejorar sus resultados en casa. En sus últimas tres presentaciones como locales registraron dos derrotas y un empate, luego de caer ante Marathón (2-1) y Olimpia (1-0), además de igualar sin goles frente a Olancho FC.

Del otro lado, Estrella Roja también tiene cuentas pendientes cuando juega fuera de Danlí. El equipo acumula tres encuentros consecutivos sin ganar como visitante: empató 2-2 ante Lobos UPNFM y posteriormente perdió frente a Marathón por 5-0 y contra CD Choloma por 2-0.

El recién ascendido buscará cambiar esa dinámica y sumar puntos que le permitan abandonar la parte baja de la clasificación. Para conseguirlo, deberá mostrar una mejor versión defensiva y aprovechar las oportunidades que genere ante un rival que también atraviesa dificultades en su estadio.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que será el primer enfrentamiento entre Génesis FC y Estrella Roja en la máxima categoría del fútbol hondureño. Los dos equipos buscarán escribir el primer capítulo de esta nueva rivalidad con tres puntos que pueden resultar importantes en sus objetivos para el Apertura 2026.