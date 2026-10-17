Lobos UPNFM ha logrado despertar y receta paliza al Independiente en Siguatepeque

El encuentro tuvo sus momentos de tensión durante la primera parte, pero Lobos encontró la manera de hacer daño y terminó inclinando la balanza a su favor. Al minuto 31, Franklin Yánez intentó sorprender con un remate de derecha que se marchó por encima de la portería defendida por Naid Guity. Sin embargo, el equipo universitario fue creciendo y encontró en Carter Bodden a uno de sus principales protagonistas para encaminar la goleada.

Comayagua, Honduras .- Lobos de la UPNFM firmó una noche redonda en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional al aplastar al Independiente y dar un golpe de autoridad en la lucha por los puestos de liguilla. La Manada pasó del noveno al sexto lugar de la clasificación, alcanzó los 12 puntos y desplazó al Génesis FC de la última plaza que da acceso a la fiesta grande del fútbol hondureño.strar señales de recuperación en el campeonato.

Al minuto 41 llegó una acción determinante cuando el árbitro Armando Castro señaló penal por una infracción sobre Carter Bodden. Tres minutos después, el delantero asumió la responsabilidad desde los once metros y ejecutó con precisión al costado inferior de Miguel Rodríguez para abrir el marcador. Lobos tomó confianza con la ventaja y siguió buscando ampliar la diferencia ante un Independiente que no encontraba respuestas para contener los ataques de su rival.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con la mínima ventaja universitaria, apareció una nueva combinación letal. En el tiempo añadido, al 45+2, Carter Bodden filtró un enorme pase para Jefferson Hinestroza, quien definió con un soberbio derechazo para colocar el segundo tanto. La Manada se marchó al descanso con una ventaja importante y con el panorama favorable para administrar el compromiso en la segunda mitad.

En el complemento, Lobos no bajó el ritmo y terminó de liquidar el partido. Al minuto 69, Armando Castro sancionó un nuevo penal a favor de los universitarios después de que el balón impactara en la mano de Gerson Cabrera. Carter Bodden volvió a demostrar su calidad desde los once metros al ejecutar magistralmente hacia el costado izquierdo de Rodríguez al 72, firmando el tercer gol. Apenas cuatro minutos después, Carlos “Zapatilla” Mejía envió un centro rasante que José García aprovechó en el segundo palo para cerrar la pinza y completar la goleada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con este resultado, Lobos de la UPNFM alcanza las 12 unidades y escala hasta la sexta posición del Apertura, confirmando su resurgimiento bajo el mando de Salomón Názar. La Manada dejó atrás el noveno puesto y se metió de lleno en la pelea por la clasificación, mientras que el Independiente sufrió un duro golpe y cayó al noveno lugar, también con 12 puntos. La lucha por los boletos a la liguilla se aprieta y los universitarios levantan la mano como un equipo dispuesto a recuperar terreno en el campeonato.

Alineaciones

INDEPENDIENTE: 1- Miguel Rodríguez; 14- Ángel Fiallos, 4- David Herrera, 26- Eduard Luna, 7- Noé Enamorado; 18- Franklin Yánez, 21- Gerson Cabrera, 27- Sebastián Espinoza, 15- Erick Arias, 10- Luis Melénez; 17- Sendel Cruz.

LOBOS UPNFM: 12- Alex Guity; 4- José García, 3- Geremy Rodas, 2- Dayron Suazo, 25- Marcelo Santos, 24- Omar Elvir; 32- Juan Martínez, 11- Samuel Elvir, 13- Moisés Rodríguez; 16- Carter Bodden y 10- Yefferson Hinestroza.