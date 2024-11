¿Cuánto cobra Motagua? Se oficializa venta de Denil Maldonado a club de Rumania

3

“Denil Maldonado ‘león‘ durante los próximos tres años. Nuestro club ha activado la opción de traspaso permanente del internacional hondureño”, precisó la institución.

Previamente, Emilio Izaguirre había dicho que Motagua cobrará menos de 500 mil dólares por la venta, por lo que, al menos, la venta se pactó en 400 mil dólares.

Esto quiere decir que el conjunto azul se agenciará al menos 10 millones de lempiras por la venta del defensa central de 26 años.

“Recuerde que Denil ya no es un joven, va a cumplir 27 años. Nosotros lo prestamos y ellos nos hicieron una oferta, se decía que estaba tasado en un millón de dólares, pero ellos nos dieron menos del 40%. Nosotros no queremos dar cantidades porque después los jugadores piensan que es el negocio del año y no es así.”, había indicado a EL HERALDO el director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre.