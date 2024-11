Emilio Izaguirre brinda detalles sobre venta de Denil Maldonado a Europa

3

“Recuerde que Denil ya no es un joven, va a cumplir 27 años. Nosotros lo prestamos y ellos nos hicieron una oferta, se decía que estaba tasado en un millón de dólares, pero ellos nos dieron menos del 40%. Nosotros no queremos dar cantidades porque después los jugadores piensan que es el negocio del año y no es así. El jugador ha sido prestado a cuatro equipos y el cuarto lo compra”, inició diciendo.

Izaguirre agregó que la actualidad de Honduras a nivel de selecciones y su ubicación en el ranking FIFA también afecta a la hora de vender.

“Nosotros no le íbamos a quitar la oportunidad al jugador y por eso la directiva tomó la decisión de aceptar la oferta, la cual fue barata, recuerde que la Selección de Honduras está en el lugar 77 en el ranking y como estamos no nos van a comprar un jugador a un millón de dólares”.